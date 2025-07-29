Хирург перечислил неочевидные плюсы пластических операций в летнее время
Многие пациенты считают, что пластические операции лучше не проводить летом из-за риска осложнений от высокой температуры и солнечных лучей. Однако, по словам профессора и главного врача клиники Art Plastic Тиграна Алексаняна, современные методы хирургии позволяют успешно проводить операции в это время.
Ключевыми факторами являются индивидуальные особенности пациента и специфика процедуры, а не сезон. Летние условия могут даже ускорить заживление благодаря улучшению кровообращения. Летние каникулы также предоставляют возможность для спокойной реабилитации, что снижает уровень стресса. Важно соблюдать меры предосторожности, защищая открытые участки кожи от ультрафиолетового излучения с помощью солнцезащитных кремов. Консультация с опытным хирургом поможет выбрать оптимальное время и подход к операции, отметил эксперт в беседе с RuNews24.ru.
Таким образом, мнение о неблагоприятности лета для пластических операций является устаревшим. При правильном подходе лето может быть предпочтительным временем для некоторых вмешательств.
Читайте также: