Хирург перечислил неочевидные плюсы пластических операций в летнее время

29 июля 2025, 15:17

Хирург Тигран Алексанян: У летней пластики есть свои преимущества

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Многие пациенты считают, что пластические операции лучше не проводить летом из-за риска осложнений от высокой температуры и солнечных лучей. Однако, по словам профессора и главного врача клиники Art Plastic Тиграна Алексаняна, современные методы хирургии позволяют успешно проводить операции в это время.