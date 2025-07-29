Глава «Объединения пассажиров» Зотов: Запрет мигрантам работать в такси ведет к росту цен

29 июля 2025, 15:24

Илья Зотов: Запрет мигрантам работать в такси ведет к росту цен

Фото: iStock/Apriori1

Председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что единственным ощутимым эффектом от запрета мигрантам работать в такси станет рост стоимости поездок для пассажиров.





По его словам, на сегодняшний день на рынке такси, как и в иных отраслях сферы транспорта, наблюдается кадровый дефицит. Дополнительное сокращение штата таксистов еще сильнее увеличит время ожидания и стоимость поездки, отметил Зотов.





«То, что запретом для мигрантов мы сможем каким-то образом повысить безопасность — не совсем правда, потому что в законодательстве приняты все необходимые меры», — добавил он.

