Адвокат Останина заявил, что комику сломали рёбра при задержании

Стендап-комик Артемий Останин (фото: РИА Новости /Кристина Кормилицына)
Комик Артемий Останин, по словам его адвоката, получил переломы рёбер и позвоночника во время задержания белорусскими силовиками. В настоящее время в Мещанском суде Москвы ему избирают меру пресечения.
Как сообщает корреспондент SHOT из зала суда, защита Останина настаивает, что его нельзя помещать под арест из-за тяжелого состояния здоровья. У комика диагностированы правосторонний пневмоторакс и перелом позвоночника, который, как утверждает адвокат, был нанесен во время задержания в Белоруссии, откуда Останин собирался вылететь в Дубай.
Следствие требует ареста, однако прокуратура предлагает избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.
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Дайана Хусинова