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Адвокат Останина заявил, что комику сломали рёбра при задержании

Стендап-комик Артемий Останин (фото: РИА Новости /Кристина Кормилицына)

Стендап-комик Артемий Останин (фото: РИА Новости /Кристина Кормилицына)

Комик Артемий Останин, по словам его адвоката, получил переломы рёбер и позвоночника во время задержания белорусскими силовиками. В настоящее время в Мещанском суде Москвы ему избирают меру пресечения.
Как сообщает корреспондент SHOT из зала суда, защита Останина настаивает, что его нельзя помещать под арест из-за тяжелого состояния здоровья. У комика диагностированы правосторонний пневмоторакс и перелом позвоночника, который, как утверждает адвокат, был нанесен во время задержания в Белоруссии, откуда Останин собирался вылететь в Дубай.

Следствие требует ареста, однако прокуратура предлагает избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

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#следствие
Синоптик рассказал, как погода порадует москвичей в ближайшее время
Синоптик Тишковец: в столицу прорываются теплые фронтальные разделы
19 марта 2025, 15:22

Фото: iStock/Oleg Elkov

Первый весенний месяц медленно приближается к двадцатым числам, а значит, должно теплеть. Чего ждать от погоды москвичам в ближайшее время?
Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в беседе с «Радио 1» заявил, что москвичей и жителей области ждут добрые вести.

«В данный момент через столичный регион прорываются теплые фронтальные разделы, поэтому небо затянули облака после малооблачной ночи. Снежный покров продолжит таять на глазах», — сказал синоптик.

По его словам, после среды столбы термометров устремятся на штурм 10-градусной отметки.

«Инициативу перехватит северо-восточное крыло антициклона. В пятницу, субботу, воскресенье — околонулевые температуры. Вероятность слабых заморозков все равно есть, но автомобильная весна, когда менять резину, наступит с 25 марта, что на две недели раньше положенных по многолетним наблюдениям», — поделился Тишковец.

Он напомнил, что по климату устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 5 и выше, как правило, происходит 8 апреля.

«Вначале апреля может потеплеть до 12, 17. Начиная с завтрашнего дня, мы будем превышать климатическую норму, и в предстоящие выходные температурный режим больше будет напоминать апрельские показатели — солнечные и малооблачные», — завершил специалист.

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Против Юрия Дудя* и Семена Слепакова** могут возбудить уголовное дело
19 марта 2025, 14:20

Семен Слепаков** и Юрий Дудь* (фото: Instagram*** / @yurydud и @slepakovsemyon)

На журналиста Юрия Дудя* и музыканта Семена Слепакова** составлены новые протоколы о нарушении закона об иноагентах, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации канала, им может грозить уголовное преследование по статье 330.1 УК РФ, которая предусматривает возбуждение дела после двух вступивших в силу штрафов за нарушения закона об иноагентах.

Оба проживают за пределами России с 2022 года. Минюст внес Дудя* в реестр иноагентов 15 апреля 2022 года, а Слепакова** — в апреле 2023-го.

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Сотрудника салона сотовой связи задержали за слив данных SHAMANа
19 марта 2025, 13:11

SHAMAN/ Ярослав Дронов (Фото: Телеграм @shaman_channel)

В Ленинградской области задержали работника салона сотовой связи, которого заподозрили в утечке личных данных певца SHAMAN.
Согласно информации, опубликованной в Телеграм-канале Mash на Мойке, сотрудник скачал данные исполнителя из базы компании и передал их третьему лицу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании персональных данных. 20-летнему молодому человеку из Кировска может грозить до шести лет лишения свободы.

По данным источника, утечка информации была выявлена благодаря функции автоматического уведомления служб безопасности, установленной в базах на многих известных личностей.

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#уголовное дело
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#shaman
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Психолог назвала главные причины повышенной тревожности у россиян и методы борьбы с ними
Психолог Габерштейн: повышенная тревожность у россиян из-за детских травм
19 марта 2025, 11:27

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Эмоционально и физически отравляет жизнь россиян тревожность. По словам специалистов, это глобальная клиническая проблема.
Психолог Юлия Габерштейн в беседе с «Радио 1» рассказала, что чаще всего является катализатором тревожности у россиян.

«В основном это идёт из детства в виде травмы. Например, родители развелись, и ребёнок в какой-то момент понял, что мама или папа не справляется. Дети начинают брать на себя взрослые обязательства и тревожиться за всю семью. В дальнейшем это перерастает именно в обсессивно-компульсивное расстройство — повышенную тревожность. Также тревожность может возникать из-за генетической предрасположенности», — объяснила эксперт.

Еще одной причиной повышенной тревожности, по мнению психолога, является непрожитая сложная ситуация — например, насилие, о котором человек никому не сказал, или потеря близкого.

«Здесь нужно разобраться, найти причину. Если мы, например, сдав все анализы, понимаем, что не хватает серотонина, который отвечает за контроль тревоги в организме, то, возможно этого будет достаточно. Есть когнитивно-поведенческая терапия — это классический метод. Поддержка близких в таких ситуациях очень важна», — сказала Габерштейн.

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#анализы
#симптомы
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Психолог рассказала, о чем говорит страх невыключенного дома утюга
Психолог Габерштейн: страх невыключенного дома утюга — повышенная тревожность
19 марта 2025, 11:10

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

20% россиян перед выходом из дома делают фотографии выключенных электроприборов — это, по их мнению, помогает чувствовать себя спокойнее. При этом 11% респондентов поступают так регулярно. 9% время от времени.
Психолог Юлия Габерштейн в беседе с «Радио 1» заявила, что фотографирование техники говорит о повышенном уровне тревожности у россиян.

«У повышенной тревожности могут быть разные симптомы, в том числе и обсессивно-компульсивное расстройство. Это когда у человека есть навязчивые мысли, страхи, и для того, чтобы их как-то снизить, он начинает делать повторяющиеся действия, например, фотографировать электроприборы. В таких ситуациях, конечно, лучше обратиться к специалисту», — объяснила эксперт.

По ее словам, биофизики доказали, что мозг начинает тревожиться из-за недостатка поступающего серотонина.

«Если его недостаточно, то человек испытывает тревожность и самостоятельно сделать ничего не может. Есть специальные техники, например, когнитивно-поведенческая терапия, дыхательные практики, арт-терапия, групповая терапия. От друзей, от знакомых требуется поддержка, потому что человеку и так непросто», — пояснила психолог.

Однако Юлия Габерштейн подчеркнула, что по одному симптому — повторяющимся действиям — поставить точный диагноз нельзя, нужно смотреть на совокупность признаков поведения.

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#симптомы
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#диагноз
#болезни
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