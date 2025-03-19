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Сотрудника салона сотовой связи задержали за слив данных SHAMANа

SHAMAN/ Ярослав Дронов (Фото: Телеграм @shaman_channel)

SHAMAN/ Ярослав Дронов (Фото: Телеграм @shaman_channel)

В Ленинградской области задержали работника салона сотовой связи, которого заподозрили в утечке личных данных певца SHAMAN.
Согласно информации, опубликованной в Телеграм-канале Mash на Мойке, сотрудник скачал данные исполнителя из базы компании и передал их третьему лицу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании персональных данных. 20-летнему молодому человеку из Кировска может грозить до шести лет лишения свободы.

По данным источника, утечка информации была выявлена благодаря функции автоматического уведомления служб безопасности, установленной в базах на многих известных личностей.

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#дело
#уголовное дело
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#shaman
Психолог назвала главные причины повышенной тревожности у россиян и методы борьбы с ними
Психолог Габерштейн: повышенная тревожность у россиян из-за детских травм
19 марта 2025, 11:27

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Эмоционально и физически отравляет жизнь россиян тревожность. По словам специалистов, это глобальная клиническая проблема.
Психолог Юлия Габерштейн в беседе с «Радио 1» рассказала, что чаще всего является катализатором тревожности у россиян.

«В основном это идёт из детства в виде травмы. Например, родители развелись, и ребёнок в какой-то момент понял, что мама или папа не справляется. Дети начинают брать на себя взрослые обязательства и тревожиться за всю семью. В дальнейшем это перерастает именно в обсессивно-компульсивное расстройство — повышенную тревожность. Также тревожность может возникать из-за генетической предрасположенности», — объяснила эксперт.

Еще одной причиной повышенной тревожности, по мнению психолога, является непрожитая сложная ситуация — например, насилие, о котором человек никому не сказал, или потеря близкого.

«Здесь нужно разобраться, найти причину. Если мы, например, сдав все анализы, понимаем, что не хватает серотонина, который отвечает за контроль тревоги в организме, то, возможно этого будет достаточно. Есть когнитивно-поведенческая терапия — это классический метод. Поддержка близких в таких ситуациях очень важна», — сказала Габерштейн.

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Психолог рассказала, о чем говорит страх невыключенного дома утюга
Психолог Габерштейн: страх невыключенного дома утюга — повышенная тревожность
19 марта 2025, 11:10

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

20% россиян перед выходом из дома делают фотографии выключенных электроприборов — это, по их мнению, помогает чувствовать себя спокойнее. При этом 11% респондентов поступают так регулярно. 9% время от времени.
Психолог Юлия Габерштейн в беседе с «Радио 1» заявила, что фотографирование техники говорит о повышенном уровне тревожности у россиян.

«У повышенной тревожности могут быть разные симптомы, в том числе и обсессивно-компульсивное расстройство. Это когда у человека есть навязчивые мысли, страхи, и для того, чтобы их как-то снизить, он начинает делать повторяющиеся действия, например, фотографировать электроприборы. В таких ситуациях, конечно, лучше обратиться к специалисту», — объяснила эксперт.

По ее словам, биофизики доказали, что мозг начинает тревожиться из-за недостатка поступающего серотонина.

«Если его недостаточно, то человек испытывает тревожность и самостоятельно сделать ничего не может. Есть специальные техники, например, когнитивно-поведенческая терапия, дыхательные практики, арт-терапия, групповая терапия. От друзей, от знакомых требуется поддержка, потому что человеку и так непросто», — пояснила психолог.

Однако Юлия Габерштейн подчеркнула, что по одному симптому — повторяющимся действиям — поставить точный диагноз нельзя, нужно смотреть на совокупность признаков поведения.

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#психолог
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#болезни
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Павлов день 20 марта: как привлечь благополучие и не провести жизнь в нищете, народные приметы
19 марта 2025, 10:29

Фото: iStock/Carlos Rodriguez

В народном календаре 20 марта отмечается Павлов или Павел Капельник. Это наименование возникло из-за того, что в этот день весна полностью вступала в свои права.
Православные христиане сегодня чтят память святых сразу двух святых — преподобного Павла Препростого и святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Преподобный Павел Препростый, живший в IV веке, получил своё прозвище за свою искренность и доброту. Он был женат, но, узнав о неверности своей супруги, оставил её и ушёл в пустыню, где встретился с преподобным Антонием Великим. Павлу было уже шестьдесят лет, и святой Антоний сначала не хотел принимать его, но Павел был твёрд в своём решении остаться.

Антоний испытывал его веру и смирение, заставляя его работать, поститься, не спать по ночам, петь псалмы и кланяться земле. Наконец, Антоний разрешил Павлу поселиться в отдельной келье. За долгие годы подвижничества Господь даровал Павлу дар предвидения и способность изгонять бесов. Антоний привёл к Павлу юношу, одержимого бесами, и сказал: «Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями бесовскими».

Святитель Павел, архиепископ Константинопольский, был избран на патриаршую кафедру после смерти патриарха Александра в 340 году, когда вновь вспыхнула арианская ересь. Большинство православных членов собора поддержало его избрание, несмотря на противодействие ариан. Император Констанций, арианин, изгнал Павла из столицы, назначив вместо него арианина Евсевия Никомидийского.

Павел нашел убежище в Риме вместе с другими изгнанными епископами. После смерти Евсевия святитель Павел вернулся в Константинополь, но Констанций снова изгнал его. Новый император Констант вернул Павла на патриарший престол, но вскоре сам был убит во время дворцового переворота. А Павел снова был сослан в Армению, где принял мученическую смерть в 350 году от рук ариан. Когда патриарх совершал Божественную литургию в храме Кукуза, ариане ворвались и задушили святого его святительским омофором.

В 381 году святой Феодосий Великий перенес мощи Павла в Константинополь, а в 1326 году мощи исповедника из Кукуза были перенесены в Венецию.

Приметы дня


Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

  • Небо окрасилось в ярко-синий цвет — это предвестник скорого наступления тепла.
  • Теплый вечер и звонкая капель сулят жаркое лето.
  • Холодно и с крыш не капает — лето будет с грозами.
  • Если к 20 марта вернулись все перелётные птицы, то уродится много хлеба.

Что можно делать 20 марта


Фото: iStock/Ojimorena

20 марта принято обращаться к иконе Божией Матери «Споручница грешных» с молитвой об избавлении от искушения совершить грех или совершить поступок, который может быть осуждён.

В день Павла Капельника рекомендуется провести генеральную уборку в доме. Хозяйки избавлялись от всего лишнего, накопленного за зиму, выбрасывая или отдавая нуждающимся старые вещи.

Чтобы в доме царило благополучие, необходимо позаботиться о пернатых гостях, которые вернулись с зимовки. Для этого можно оставить крошки хлеба и зерно во дворе, на улице или же положить их в специальные кормушки для птиц.

Что нельзя делать в этот день


  1. Не стоит 20 марта бездельничать, чтобы потом не оказаться в нищете.
  2. Женщинам, занимающимся домашним хозяйством, не рекомендуется заниматься пересадкой цветов и другими видами работ в саду. Существует вероятность, что растения не смогут адаптироваться к новым условиям.
  3. Не выбрасывайте вчерашнюю пищу, а то останетесь без жизненных сил.
  4. В день Павла Капельника было запрещено предаваться мрачным мыслям, чтобы не навлечь на себя ещё больше несчастий.
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#статьи
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«Леденящие душу слухи»: Михалков прокомментировал слухи о своей госпитализации
Михалков опроверг слухи о своей госпитализации
19 марта 2025, 10:29

Никита Михалков (Фото: Telegram @nikitabsg)

Народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что информация о его госпитализации является ложной.
Утром 19 марта в СМИ появились сообщения о том, что Михалков попал в больницу из-за серьёзных проблем с сердцем.

«В отличие от тех людей, которые искренне переживали, когда я действительно попал в больницу, сейчас эта информация распространяется теми, кому очень хочется, чтобы я туда попал», — сообщил Михалков Агентству городских новостей «Москва».

Он уточнил для тех, кто за него действительно переживает, что он не находится в больнице и совсем недавно вернулся из Воронежа, где был на гастролях.

Кроме того, Михалков отметил, что уже записал новый выпуск «Бесогона», который должен выйти в пятницу.

«А тем, кто распространяет эти леденящие душу слухи, я тем не менее желаю здоровья», — сказал Михалков.

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В «ВКонтакте» произошел крупный сбой
19 марта 2025, 08:03

Фото: iStock/Anastasia_Prish

В социальной сети «ВКонтакте» зафиксирован серьезный сбой, о котором сообщают пользователи через сервисы Downdetector и «Сбой.рф».
По данным Downdetector, проблемы затронули не только саму платформу «ВКонтакте», но и ее сопутствующие сервисы, такие как «VK Видео», «VK Мессенджер» и «VK Музыка». Большинство пользователей сообщают о сбоях в работе сайта (80%) и мобильного приложения (10%).

Чаще всего на проблемы с доступом жалуются жители крупных городов: 26% обращений поступило из Москвы, 12% — из Новосибирской области и 12% — из Санкт-Петербурга.

Отметим, что аналогичный сбой в работе социальной сети произошел в начале марта, когда пользователи также сталкивались с трудностями при загрузке сайта и приложений, а также при воспроизведении видео.

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