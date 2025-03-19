Сотрудника салона сотовой связи задержали за слив данных SHAMANа

SHAMAN/ Ярослав Дронов (Фото: Телеграм @shaman_channel)
В Ленинградской области задержали работника салона сотовой связи, которого заподозрили в утечке личных данных певца SHAMAN.
Согласно информации, опубликованной в Телеграм-канале Mash на Мойке, сотрудник скачал данные исполнителя из базы компании и передал их третьему лицу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании персональных данных. 20-летнему молодому человеку из Кировска может грозить до шести лет лишения свободы.
По данным источника, утечка информации была выявлена благодаря функции автоматического уведомления служб безопасности, установленной в базах на многих известных личностей.
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По данным источника, утечка информации была выявлена благодаря функции автоматического уведомления служб безопасности, установленной в базах на многих известных личностей.
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Анастасия Хохлова