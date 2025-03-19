В Нижневартовском районе отчим на глазах у матери избил ребенка за отказ курить

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Следственный комитет начал проверку после появления в Сети видео, на котором мужчина избивает ремнем несовершеннолетнего. Инцидент произошел в Нижневартовском районе после того, как ребенок отказался курить электронную сигарету.
На кадрах видно, как сожитель матери сначала требует от мальчика покурить, сопровождая это нецензурной бранью, а затем, после отказа, наносит ему несколько ударов ремнем по спине. По информации СУ СКР по Югре, следователи выявили этот случай в ходе мониторинга интернет-ресурсов.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 117 УК РФ («Истязание»). Проводится проверка условий, в которых живет и воспитывается ребенок, а также будет дана правовая оценка действиям его матери и ее сожителя.
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«При этом мама мальчика снимала происходящее на видео и не препятствовала противоправным действиям мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 117 УК РФ («Истязание»). Проводится проверка условий, в которых живет и воспитывается ребенок, а также будет дана правовая оценка действиям его матери и ее сожителя.
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Дайана Хусинова