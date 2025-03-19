В Нижневартовском районе отчим на глазах у матери избил ребенка за отказ курить

​​​​В Ачинске завершились поиски 15-летней Дарьи Васинеевой, которая 18 марта 2025 года ушла из дома в Юго-Восточном микрорайоне и не вернулась. Спустя пару часов после её исчезновения отец получил в мессенджере видео, на котором испуганная девочка сидит на кладбище и извиняется перед «дядей Юрой» и «дядей Сережей». Попытки связаться с Дарьей не увенчались успехом, а с неизвестных номеров родителям приходили сообщения с требованием перевести 500 тысяч рублей для её освобождения. Подробности – в материале «Радио 1».