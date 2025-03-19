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В Нижневартовском районе отчим на глазах у матери избил ребенка за отказ курить

Фото: istockphoto / mactrunk

Фото: istockphoto / mactrunk

Следственный комитет начал проверку после появления в Сети видео, на котором мужчина избивает ремнем несовершеннолетнего. Инцидент произошел в Нижневартовском районе после того, как ребенок отказался курить электронную сигарету.
На кадрах видно, как сожитель матери сначала требует от мальчика покурить, сопровождая это нецензурной бранью, а затем, после отказа, наносит ему несколько ударов ремнем по спине. По информации СУ СКР по Югре, следователи выявили этот случай в ходе мониторинга интернет-ресурсов.

«При этом мама мальчика снимала происходящее на видео и не препятствовала противоправным действиям мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 117 УК РФ («Истязание»). Проводится проверка условий, в которых живет и воспитывается ребенок, а также будет дана правовая оценка действиям его матери и ее сожителя.

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#следователи
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Росгвардейцы задержали обвиняемого в мошенничестве мужчину в Москве
19 марта 2025, 13:13

Фото: istockphoto / mactrunk

Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали сотрудники Росгвардии на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что росгвардейцы были на маршруте, патрулируя территорию, когда получили соответствующий сигнал.
«В ходе проверки документов стражи порядка установили, что 23-летний гость столицы находится в межгосударственном розыске по обвинению в мошенничестве», — сказано в релизе.
В ведомстве добавили, что мужчина попытался скрыться при виде сотрудников. Сейчас его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее стали известны подробности истории с пропавшей в Ачинске в Красноярском крае девушкой.

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SHOT: 15-летняя девушка из Ачинска могла стать жертвой мошенников с Украины
19 марта 2025, 12:40

Фото: istockphoto/blinow61

Найденная в Назарово девушка из Ачинска в Красноярском крае могла стать жертвой мошенников с Украины и поэтому инсценировать собственное похищение. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации журналистов, она хотела взять полмиллиона рублей у отца, чтобы откупиться от аферистов.

Девушка-подросток везде передвигалась самостоятельно. Как уточнялось ранее, таксист, подвозивший ее до кладбища, говорил, что пассажирка ехала в одиночестве и ни с кем не говорила, копавшись в телефоне. Когда пропавшую обнаружили, она находилась в съемной квартире. В настоящее время ее везут в полицию для дальнейшего разбирательства.

Перед этим сообщалось об открытии уголовного дела о похищении девушки в Красноярском крае.

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Порваные колготки и любовник? Тело финалистки конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой найдено в гаражах, что с ней случилось
19 марта 2025, 12:18

Сэсэг Буинова (фото: lizaalert.org)

Весной 2024 года в Улан-Удэ при загадочных обстоятельствах исчезла 30-летняя участница конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинова. Яркая блондинка, бизнесвумен и мать двоих детей была популярна в соцсетях и в кругу друзей.

После завоевания титула «Миссис Топмодель — 2024» её популярность возросла, но всего через пять дней после финала её имя оказалось в новостных заголовках по всей стране — она пропала. Что случилось с Сэсэг и подробности её исчезновения — расскажет «Радио 1».

Уехала встретиться с подругами и не вернулась


В тот роковой вечер 11 апреля, закончив домашние дела, Сэсэг позвонила мужу, который находился на вахте в Хабаровске.

«Это был обычный разговор. Она рассказала, мол, убралась, что делают мальчики, попросила денег на продукты. Говорила, что хочет встретиться с подругами, но перед этим возьмет пассажира, чтобы не кататься порожняком. Отговаривал. Но она сказала, что на улице еще светло, бояться нечего. К тому же, это был не первый раз. Обменялись "люблю, целую". И это был наш последний разговор», — рассказал муж Сэсэг Борис.

Около 20:00 она села за руль своего Mitsubishi Outlander, приняла заказ через приложение такси и уехала, оставив сыновей 8 и 10 лет одних дома. Спустя час встретилась с подругами на парковке у кафе. Вскоре она засобиралась домой, но так туда и не вернулась.

Первые улики и поиски


Обеспокоенные близкие забили тревогу, когда Сэсэг перестала выходить на связь. Поиски начались 13 апреля. Сотни людей расклеивали ориентировки и прочёсывали город. Первая зацепка появилась, когда в одном из дворов на окраине Улан-Удэ нашли её автомобиль без номеров, с засохшими каплями крови на стекле. В багажнике лежали снятые госномера. В округе не оказалось камер видеонаблюдения.

Позже в промзоне между железной и автомобильной дорогами обнаружили разбросанные вещи: порваные женские колготки, мужское бельё и чёрную куртку, в кармане которой нашли банковские карты и водительские права на имя Станислава Норбоева — 26-летнего мужчины, который пропал вместе с Сэсэг. Одна из участниц поисков узнала парня на найденных документах. Именно так семья 26-летнего Станислава вдруг осознала, что он тоже бесследно исчез и уже несколько дней не появлялся в арендованной квартире.

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А вскоре последовала новая жуткая находка — криминалисты обнаружили лужу крови неподалеку от оставленных вещей пропавших. С этого момента основная версия следствия изменилась: исчезновение Сэсэг и Станислава стали рассматривать как убийство.

ДНК-анализ подтвердил, что найденные в машине следы принадлежали Буиновой, а вещи из промзоны — Норбоеву. Оказалось, что в ночь исчезновения, около 22:30, женщина свернула не к дому, а к парковке супермаркета. Там её ждал Станислав, с которым она познакомилась за неделю до этого. По одной версии — в ночном клубе, по другой — в спортклубе, где вместе играли в волейбол.

Станислав Норбоев (фото: lizaalert.org)

Станислав сел в машину Сэсэг. Через час к ним присоединился ещё один мужчина. Как только он сел в салон, внедорожник уехал. Последний раз его зафиксировали камеры на перекрёстке — он направился в сторону промзоны, где позже нашли улики. На следующий день после исчезновения в 6:30 утра телефон Сэсэг вышел в сеть неподалёку от крупного торгового центра. Через мгновение он отключился — найти его так и не удалось.

Вся поездка заняла чуть больше часа, что говорит о том, что злоумышленник, заинтересованный в исчезновении Буиновой и Норбоева, успел скрыть следы в ту же ночь.

Версии случившегося


Следователи и близкие до сих пор задаются вопросом: что произошло той ночью?

  • Любовный треугольник и месть мужа. Одна из популярных версий — Сэсэг убил ревнивый супруг. Хотя он находился в другом регионе, не исключено, что он мог организовать преступление. Интерес к этой версии подогрел факт, что Борис Буинов ранее работал в правоохранительных органах и обладал знаниями, как скрыть следы;
  • побег. Некоторые предполагали, что Сэсэг и Станислав сами разыграли исчезновение, чтобы начать новую жизнь. Однако найденные улики опровергают эту версию;
  • криминальная разборка. Были подозрения, что пара могла столкнуться с преступниками. Это объясняло следы борьбы и внезапное исчезновение;
  • связь с конкурсом красоты. Некоторые полагали, что исчезновение связано с её участием в «Миссис Бурятия», ведь всего за несколько дней до пропажи Буинова стала финалисткой конкурса «Миссис Бурятия — 2024» и получила титул «Мисс топ-модель».
«Мне уже плевать на мнение людей. Я не обязан доказывать им свою невиновность. Следователи трижды приглашали меня на полиграф, задавали вопросы, мол, почему я так спокоен. Чего они от меня ждут? Что я упаду на колени и буду перед ними рыдать? Я каждый день просыпаюсь с мыслью, что мы вот-вот найдем Сэсэг, у нас с ней было столько планов...», — прокомментировал Борис обвинения в свою сторону.

Обнаружение тел


11 месяцев спустя, в марте 2025 года, сотрудники полиции обнаружили останки двух тел в смотровой яме заброшенного гаража в одном из микрорайонов Улан-Удэ. Тела были засыпаны мусором и землёй, скрыты под слоем льда.

«Предположительно, это тела пропавших год назад Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева. Точно установить их личности поможет генетическая экспертиза, которая будет проведена в Экспертно-криминалистическом центре регионального МВД. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причины смерти граждан», — сообщили в местной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов провели повторный осмотр гаражного комплекса после того, как растаял снег. В региональном СК и полиции сообщили, что поиски Сэсэг и Станислава велись без остановки.

Фото: СУ СК России по Республике Бурятия

Чтобы восстановить маршрут передвижения их автомобиля, а затем и подозреваемого, оперативники изучили записи сотен камер — как городских, так и частных. В ходе расследования удалось установить гаражный массив, где обнаружили тела двух погибших.

Кооператив, где нашли тела, представляет собой поле с заброшенными гаражами без охраны. Это могло стать удобным местом для сокрытия преступления. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следователи изучают записи с камер и проводят экспертизы, чтобы установить личность третьего пассажира автомобиля. Расследование продолжается.

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Пропавшая в Ачинске 15-летняя девушка нашлась на съемной квартире в Назарово
19 марта 2025, 11:37

Фото: istockphoto/Dzurag

Пропавшая в Ачинске Красноярского края 15-летняя девушка нашлась на съемной квартире в Назарово, проинформировал Telegram-канал Kras Mash.
Авторы уточняют, что с ребенком все в порядке. Скоро девушку-подростка доставят в полицию для дальнейшего разбирательства.

Перед этим стало известно, что девушка лично сделала видеозапись на кладбище с извинениями перед «дядей Юрой».

Сообщалось, что полицейские нашли место, где находилась подросток. Кроме того, нашли подвозившего ребенка таксиста.

Со слов водителя, его пассажирка всю дорогу была в телефоне и ни с кем не говорила. На место она ехала в одиночестве. По версии следователей, она подстроила историю с похищением.

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#мир
#россия
#красноярский край
#дети
#подростки
#полиция
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«Я обманула их на 300 тысяч рублей»: тайны пропавшей 15-летней школьницы из Ачинска и что с ней произошло на самом деле
19 марта 2025, 11:30

Фото: iStock/Pawel Kajak

​​​​В Ачинске завершились поиски 15-летней Дарьи Васинеевой, которая 18 марта 2025 года ушла из дома в Юго-Восточном микрорайоне и не вернулась. Спустя пару часов после её исчезновения отец получил в мессенджере видео, на котором испуганная девочка сидит на кладбище и извиняется перед «дядей Юрой» и «дядей Сережей». Попытки связаться с Дарьей не увенчались успехом, а с неизвестных номеров родителям приходили сообщения с требованием перевести 500 тысяч рублей для её освобождения. Подробности – в материале «Радио 1».

Пропажа школьницы из Ачинска: что известно

Все началось 18 марта около 16:00, когда Даша вышла из дома и не вернулась. Спустя два часа её отец получил сообщение, от которого кровь застыла в жилах: на видео, снятом среди могильных крестов, его дочь, вся в слезах, просит прощения у некоего дяди Юры по прозвищу «Комар» и «Вагнера».

«Я обманула их на 300 тысяч рублей», — говорила девочка.
На этом же видео Дарья просила родителей заплатить 500 тысяч рублей неизвестным.

Поиски 15-летней Даши из Ачинска

Родители немедленно обратились в полицию, и с ночи начались поиски Даши по всему Ачинску. Было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Следователи немедленно направились на городское кладбище, где было снято видео. Они тщательно осмотрели каждый уголок и прочесали землю, но обнаружили лишь следы Дарьи. Других следов на месте не было.

Оперативники опросили таксиста, который подвозил школьницу. По его словам, в машине Даша была одна, сидела в наушниках и что-то печатала на телефоне.

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Пропавшую в Ачинске школьницу нашли

Пропавшую 15-летнюю Дашу нашли в соседнем городе. Школьница уехала в Назарово, где сидела в съёмной квартире. С ней всё в порядке, угрозы жизни и здоровью нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ближайшее время несовершеннолетнюю доставят к следователям, чтобы разобраться в произошедшем.

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