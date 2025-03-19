В Павловском Посаде арестовали зарезавшего супругу ревнивца

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО
В подмосковном Павловском Посаде арестован местный житель, обвиняемый в убийстве жены. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.
«Установлено, что мужчина, находясь у себя в квартире, во время конфликта на почве ревности нанёс ножом супруге несколько ударов. От полученных ранений женщина упала на пол и скончалась. 37-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве», – говорится в сообщении.Во время допроса мужчина признался в содеянном и раскаялся.
Следователь осмотрел место происшествия. Оттуда изъят нож, сделаны смывы, назначены различные экспертизы.
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Лора Луганская