В Павловском Посаде арестовали зарезавшего супругу ревнивца

В Раменском районе Московской области проводится масштабная реконструкция островной платформы станции Гжель. Это ключевое транспортное сооружение, обслуживающее около 500 тысяч пассажиров ежегодно, которые следуют в Москву и обратно, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.