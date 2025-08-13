Адвокат ответил, могут ли школьники отказаться от участия в субботнике

13 августа 2025, 16:25

Аграновский: Субботники являются добровольными, к ним нельзя принуждать

Фото: istockphoto/Natee Meepian

Осень и весна традиционно считаются сезонами для субботников, которые нередко организуют для школьников и студентов с целью заботы об окружающей среде. О том, как правильно проводить такие мероприятия и можно ли отказаться от участия, корреспонденту «Татар-информа» рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.