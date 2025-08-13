Адвокат ответил, могут ли школьники отказаться от участия в субботнике
Осень и весна традиционно считаются сезонами для субботников, которые нередко организуют для школьников и студентов с целью заботы об окружающей среде. О том, как правильно проводить такие мероприятия и можно ли отказаться от участия, корреспонденту «Татар-информа» рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.
По его мнению, субботники — полезная инициатива, однако привлекать к ним людей нужно исключительно добровольно. Ребенок или его родители в любой момент вправе отказаться от участия, и принудить к работам никто не должен. Аграновский отмечает, что принято приучать детей к труду, но при нежелании со стороны учащихся или их родителей законных оснований для принуждения он не видит.
Юрист также пояснил, что участие в субботниках всегда рассматривалось как добровольное: «Не хотите — не участвуйте», — и заставлять нельзя. Сейчас запрещено привлекать школьников к работам вне территории школы и вне учебного процесса без их согласия, хотя на самой территории школы определенные виды работ допустимы.
Ранее в формулировках до 2023 года было прямо сказано о запрете привлечения к труду вне образовательной программы, теперь же участие в таких работах регулируется действующим законодательством.
