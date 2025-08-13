Треть работодателей Петербурга считает беременность препятствием для карьеры

13 августа 2025, 13:52

Фото: iStock/Zinkevych

Треть работодателей в Санкт-Петербурге считает беременность препятствием для развития карьеры. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные исследования группы «Ренессанс Страхование» и сервиса по поиску работы Зарплата.ру.





Отмечается, что 39% работодателей не видят в беременности или декрете препятствия для продвижения по службе, а 22% считают, что многое зависит от самого сотрудника.





«16% руководителей готовы выплачивать находящимся в декрете сотрудникам полную зарплату и дополнительные компенсации. 77% не ожидают возвращения декретниц до истечения полугода после родов. Более четверти работодателей готовы подождать от полугода до года, каждый пятый – от одного до двух лет, а 29% – два года и более», — говорится в сообщении.

