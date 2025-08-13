Треть работодателей Петербурга считает беременность препятствием для карьеры
Треть работодателей в Санкт-Петербурге считает беременность препятствием для развития карьеры. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные исследования группы «Ренессанс Страхование» и сервиса по поиску работы Зарплата.ру.
Отмечается, что 39% работодателей не видят в беременности или декрете препятствия для продвижения по службе, а 22% считают, что многое зависит от самого сотрудника.
«16% руководителей готовы выплачивать находящимся в декрете сотрудникам полную зарплату и дополнительные компенсации. 77% не ожидают возвращения декретниц до истечения полугода после родов. Более четверти работодателей готовы подождать от полугода до года, каждый пятый – от одного до двух лет, а 29% – два года и более», — говорится в сообщении.А вот 6% работодателей ждут женщину на работе сразу после выписки из роддома.
При этом три четверти опрошенных готовы предоставить молодой маме удаленный формат работы, а 58% согласны перевести декретницу на гибкий график.
Тем временем родители уже начали готовиться к новому учебному году: покупают школьную форму, обувь и канцелярские товары, что подразумевает под собой существенные траты.
На что важно обратить внимание при выборе рюкзака, рассказал в беседе с «Сiбдепо» врач травматолог-ортопед детской поликлиники №3 Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю.А. Атаманова Дмитрий Брыксин.
«Во-первых, все рюкзаки сейчас оснащены специальными ортопедическими прокладками, которые уменьшают нагрузку на одну точку спины, то есть равномерно распределяя по всей спине. Верхняя точка рюкзака, не считая ручки, должна доходить до уровня плеч, низ рюкзака на уровне грудного отдела позвоночника», — уточнил Брыксин.
Он призвал родителей не покупать очень высокие рюкзаки или с одной лямкой, так как нагрузка на позвоночник распределяется неправильно. При этом вес пустого рюкзака не должен превышать 700 г.