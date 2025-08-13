В России предложили учредить звание «Отец-герой»
В России предложили ввести специальное звание для многодетных отцов. С таким предложением в интервью «Татар-информу» выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.
Она напомнила, что в январе 2025 года в России возродили звание «Мать-героиня» с единовременной выплатой в 1 миллион рублей и ежемесячными пособиями в 75 тысяч рублей для женщин, которые родили или усыновили десять и более детей и достойно их воспитывают. По мнению детского омбудсмена, аналогичное звание «Отец-герой» должно быть учреждено для отцов.
«Если мы не чествуем наших отцов, если мы не высказываем им своё уважение не только в виде устных почестей, но также и финансово не поддерживаем мерами государственной поддержки, то тогда мы не можем говорить о том, что мы традиционные ценности в полной мере продвигаем», – подчеркнула Волынец.Она добавила, что это позволит избежать дискриминации мужчин в вопросах почёта и выплат по сравнению с матерями.
Также Волынец призвала помимо звания установить для таких отцов единовременную выплату в размере 1,5 миллиона рублей и ежемесячное пособие не менее 100 тысяч рублей.