В ГД объяснили, что изменится в расчёте среднего заработка с сентября

13 августа 2025, 15:59

С 1 сентября в России изменится расчёт среднего заработка

Фото: iStock/Vershinin

С 1 сентября в России изменятся правила расчёта среднего заработка. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.





Он напомнил, что сейчас средний заработок рассчитывается из количества отработанных рабочих дней или часов в конкретный месяц. С 1 сентября использовать усреднённые значения.





«При обычном графике будут брать средний дневной заработок за последние 12 месяцев и умножать его не на конкретное число рабочих дней в нужном месяце, а на среднее количество рабочих дней в месяц по году», — пояснил Говырин в беседе с RT.

