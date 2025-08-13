Достижения.рф

В ГД объяснили, что изменится в расчёте среднего заработка с сентября

С 1 сентября в России изменится расчёт среднего заработка
Фото: iStock/Vershinin

С 1 сентября в России изменятся правила расчёта среднего заработка. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.



Он напомнил, что сейчас средний заработок рассчитывается из количества отработанных рабочих дней или часов в конкретный месяц. С 1 сентября использовать усреднённые значения.

«При обычном графике будут брать средний дневной заработок за последние 12 месяцев и умножать его не на конкретное число рабочих дней в нужном месяце, а на среднее количество рабочих дней в месяц по году», — пояснил Говырин в беседе с RT.

Он уточнил, что будет использоваться число неизменное, около 21,7 дня. То есть теперь будет неважно конкретное число рабочих дней в месяце. На итоговую сумму при выплате выходного пособия этот показатель влиять не будет.

Однако Говырин отметил, что для тех, кто увольняется или выходит в отпуск в месяцы с коротким или длинным рабочим графиком, расчёт больше не будет зависеть от календаря.

Тем временем профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков рассказал Общественной Службе Новостей, что Россия на сегодняшний день не готова к переходу на четырехдневный рабочий режим.

«Я придерживаюсь той точки зрения, что четырехдневная рабочая неделя — это, скорее, деструктивно для нашей экономики, чем позитивно. Сегодня нельзя сказать, что мы уже производим такое количество продукции, что достигли предела, что нам больше и не нужно, что мы уже полностью удовлетворяем свои потребности и так далее», — сказал Щербаков.

Он подчеркнул, что невозможно увеличить объёмы производства при сокращении рабочих дней.

Кроме того, переход на четырёхдневную рабочую неделю может обернуться сокращением темпов производства и снижением зарплат.

По словам эксперта, переходить на четырехдневку можно только в условиях высокой или стремительно растущей производительности труда.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0