В ГД объяснили, что изменится в расчёте среднего заработка с сентября
С 1 сентября в России изменится расчёт среднего заработка
С 1 сентября в России изменятся правила расчёта среднего заработка. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Он напомнил, что сейчас средний заработок рассчитывается из количества отработанных рабочих дней или часов в конкретный месяц. С 1 сентября использовать усреднённые значения.
«При обычном графике будут брать средний дневной заработок за последние 12 месяцев и умножать его не на конкретное число рабочих дней в нужном месяце, а на среднее количество рабочих дней в месяц по году», — пояснил Говырин в беседе с RT.
Он уточнил, что будет использоваться число неизменное, около 21,7 дня. То есть теперь будет неважно конкретное число рабочих дней в месяце. На итоговую сумму при выплате выходного пособия этот показатель влиять не будет.
Однако Говырин отметил, что для тех, кто увольняется или выходит в отпуск в месяцы с коротким или длинным рабочим графиком, расчёт больше не будет зависеть от календаря.
Тем временем профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков рассказал Общественной Службе Новостей, что Россия на сегодняшний день не готова к переходу на четырехдневный рабочий режим.
«Я придерживаюсь той точки зрения, что четырехдневная рабочая неделя — это, скорее, деструктивно для нашей экономики, чем позитивно. Сегодня нельзя сказать, что мы уже производим такое количество продукции, что достигли предела, что нам больше и не нужно, что мы уже полностью удовлетворяем свои потребности и так далее», — сказал Щербаков.
Он подчеркнул, что невозможно увеличить объёмы производства при сокращении рабочих дней.
Кроме того, переход на четырёхдневную рабочую неделю может обернуться сокращением темпов производства и снижением зарплат.
По словам эксперта, переходить на четырехдневку можно только в условиях высокой или стремительно растущей производительности труда.