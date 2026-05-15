Адвокат ответила, имеет ли право работодатель уволить за подработку

15 мая 2026, 18:28

Адвокат Айвар: работодатель не имеет права увольнять за подработку

Российское трудовое законодательство позволяет сотрудникам работать по совместительству сразу у нескольких работодателей, и для этого не требуется разрешения руководства с основного места работы. Об этом заявила почетный адвокат России Людмила Айвар.





В беседе с «Татар-информом» эксперт сослалась на статьи 60.1 и 282 Трудового кодекса РФ, которые прямо разрешают заключать трудовые договоры о совместительстве с неограниченным числом работодателей. По словам Айвар, это право сотрудника, а не привилегия, предоставляемая нанимателем.



При этом юрист подчеркнула, что существуют исключения для отдельных категорий. Ограничения действуют в отношении руководителей организаций, госслужащих, судей, военнослужащих, а также сотрудников вредных производств и водителей.



Работодатели, по словам адвоката, не имеют права увольнять сотрудника только из-за наличия у него подработки или рассылки резюме. Таких оснований в Трудовом кодексе РФ нет. Сотрудник может искать новое место в личное время и с личных устройств. Ответственность наступает лишь в том случае, если он делает это в рабочее время или использует корпоративную технику, что квалифицируется как нарушение правил внутреннего распорядка.



Дисциплинарное взыскание возможно только тогда, когда подработка напрямую влияет на исполнение обязанностей по основному месту, например, приводит к опозданиям, прогулам или отказу от работы. Сам по себе факт наличия резюме на сайтах по поиску работы или прохождение собеседований дисциплинарным проступком не является, резюмировала Айвар.



