Работодатель может запретить пить чай на рабочем месте, но с оговорками — юрист

09 июня 2025, 08:41

Юрист Владимирова: работодатель может запретить пить чай на рабочем месте

Фото: iStock/Inside Creative House

Работодатели имеют право вводить правила поведения в офисе, включая запрет на употребление чая и других напитков на рабочем месте. Об этом сообщила юрист компании Headhunter Ольга Владимирова в интервью РИА Новости.





По словам Владимировой, такой запрет может быть законным, если работники имеют возможность покидать свои рабочие места во время обеда.





«Компания вправе установить правила, которые регулируют поведение сотрудников в офисе, включая ограничения на прием пищи», — отметила она.

«В случае, когда работник не имеет других вариантов для приема пищи, дисциплинарное взыскание за нарушение запрета будет с высокой вероятностью неправомерным», — добавила Владимирова.