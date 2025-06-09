Работодатель может запретить пить чай на рабочем месте, но с оговорками — юрист
Юрист Владимирова: работодатель может запретить пить чай на рабочем месте
Работодатели имеют право вводить правила поведения в офисе, включая запрет на употребление чая и других напитков на рабочем месте. Об этом сообщила юрист компании Headhunter Ольга Владимирова в интервью РИА Новости.
По словам Владимировой, такой запрет может быть законным, если работники имеют возможность покидать свои рабочие места во время обеда.
«Компания вправе установить правила, которые регулируют поведение сотрудников в офисе, включая ограничения на прием пищи», — отметила она.
Однако юрист подчеркнула, что если работник не имеет возможности покинуть свое рабочее место для приема пищи, то наказание за нарушение подобного запрета может быть признано неправомерным.
«В случае, когда работник не имеет других вариантов для приема пищи, дисциплинарное взыскание за нарушение запрета будет с высокой вероятностью неправомерным», — добавила Владимирова.
Кроме того, она напомнила, что по закону запрещено принимать пищу в производственных помещениях, а для некоторых предприятий санитарные нормы требуют создания специальных комнат для приема пищи.
Таким образом, работодателям следует учитывать права работников и соблюдать законодательство при введении подобных ограничений.