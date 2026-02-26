Юрист Хаминский напомнил о выплатах, которые обязан обеспечивать работодатель
Работник вправе получать не только зарплату, но и дополнительные выплаты от работодателя. Часть из них закреплена в законе, остальные устанавливаются коллективным договором или локальными актами компании.
Об этом сообщил «Татар-информу» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, выплаты делятся на компенсационные и социальные. К первым относятся доплаты за работу ночью, в выходные и праздники, за совмещение должностей, использование личного имущества в интересах работодателя, а также командировочные расходы. В эту же категорию входит выходное пособие при сокращении штата или ликвидации организации. Компенсация может предусматриваться и при увольнении по соглашению сторон.
Социальные выплаты связаны с важными событиями в жизни сотрудника — рождением ребенка, свадьбой, юбилеем или выходом на пенсию. Поддержка возможна и при чрезвычайных ситуациях, например пожаре или наводнении. В случае смерти работника его родственники могут получить материальную помощь, а также окончательный расчет с учетом зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск.
