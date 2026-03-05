Работодатель может уволить сотрудника за регулярные опоздания

05 марта 2026, 07:31

Работодатель вправе уволить сотрудника за регулярные опоздания без уважительных причин. Об этом заявила руководитель кадровой компании в Приморском крае Ирина Котлярова в интервью РИА Новости.