Работодатель может уволить сотрудника за регулярные опоздания
Работодатель вправе уволить сотрудника за регулярные опоздания без уважительных причин. Об этом заявила руководитель кадровой компании в Приморском крае Ирина Котлярова в интервью РИА Новости.
При подписании трудового договора работник соглашается выполнять свои обязанности добросовестно. Одной из таких является соблюдение дисциплины, включая режим рабочего времени. Сотрудник знакомится с Правилами внутреннего трудового распорядка, где указаны часы работы.
Если работник опаздывает, он нарушает условия договора и внутренние правила. В этом случае работодатель может привлечь его к дисциплинарной ответственности. Согласно статье 192 Трудового кодекса, возможные меры включают замечание, выговор или увольнение.
Таким образом, регулярные опоздания могут привести к серьезным последствиям для карьеры. Сотрудникам стоит помнить о важности соблюдения рабочего времени.
Читайте также: