Адвокат Панфилов объяснил мошенническую схему туроператоров

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Адвокат Алексей Панфилов предупредил о том, что в туротрасли также орудует много мошенников, и надо быть крайне бдительным, чтобы не нарваться на злоумышленников.
«Туристу направляют информацию о бронировании отеля. Затем перед самим выездом ему сообщают, что бронь отменили из-за овербукинга. Туристу предлагают другой отель с крошечными номерами ужасного качества. На самом деле не было овербукинга, а агентство решило завладеть средствами, сэкономленными на отеле», — пояснил в беседе с «Известиями» Панфилов.
Он добавил, что для безопасности нужно всегда заключать договор с агентством, предварительно внимательно его изучив, а также собирать все чеки и документы.
А юрист Илья Русяев рассказал, что делать при ошибочном переводе средств. Специалист заявил, что в такой ситуации можно обратиться в банк, напрямую к получателю с просьбой вернуть деньги или в суд, если последний откажется добровольно возвращать полученное.
«Несмотря на кажущуюся простоту процедуры, вернуть свои деньги после ошибочного перевода бывает непросто. Банки охотно отменяют операции до зачисления средств, но крайне неохотно вмешиваются после. Да и суды, хоть и встают чаще на сторону добросовестных плательщиков, но требуют весомых доказательств ошибочности платежа», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.
Ранее Илья Русяев заявлял, что посетитель ресторана вправе не платить за блюда в том случае, если они были поданы в холодном или некачественном виде.
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