Юрист Хаминский раскрыл, кто может ответить за скандальное выступление Бузовой

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Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что, если и наступит ответственность за откровенное выступление певицы Ольги Бузовой в Уфе, то по отношению к организаторам фестиваля.
Он пояснил, что в данном случае, если и вести речь о какой-либо ответственности, то именно организаторы будут должны за это ответить, так как были в курсе сценического образа и костюмов, выбранных артистами.
Однако, отметил специалист, прежде чем делать заключения об ответственности, необходимо дать этическую и правовую артистки.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, не предполагающих возрастных ограничений.
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Однако, отметил специалист, прежде чем делать заключения об ответственности, необходимо дать этическую и правовую артистки.
«Бузова не выступала ни на каком «детском празднике» или концерте, посвященном Дню защиты детей. VK Fest 2024 – это ежегодный музыкальный фестиваль, который предназначен для посещения взрослыми. В правилах посещения мероприятия отражено, что посещение Мероприятия детьми до 12 лет возможно только при условии их сопровождения взрослыми», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо главе Минкульта Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, не предполагающих возрастных ограничений.
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Мелисса Тимофеева