Юрист Русяев раскрыл, когда в ресторанах можно не платить

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Юрист Илья Русяев заявил, что посетитель ресторана вправе не платить за блюда в том случае, если они были поданы в холодном или некачественном виде.
«Ресторан обязан оказать услугу строго в соответствии с заказом потребителя, в ином случае вы имеете право отказаться платить. Если блюдо некачественное: пригорело, пересолено, недоварено и т. д., если нарушена температура подачи: мороженое растаяло, пицца остыла. Если нашли посторонние предметы: волосы, насекомых, стекло и т. д.» — пояснил в беседе с NEWS.ru Русяев.
Он добавил, что для того, чтобы отстоять свои права, лучше зафиксировать нарушения заведения в жалобной книге, а само блюдо сфотографировать.
Ранее адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук заявил, что в наследство можно получить не только деньги и имущество, но и задолженности.
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