Адвокат Папуниди раскрыл, что необходимо при покупке подержанного автомобиля

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Адвокат Павел Папуниди рекомендовал при покупке подержанного автомобиля внимательно проверять оригинальность ПТС, доверенности, а также наличие или отсутствие штрафов и залогов.
«Для самостоятельной проверки существуют специализированные сервисы на сайтах, где продаются авто. Либо можно попросить собственника предоставить свежую справку из ГАИ. Проверьте финансовый статус продавца — есть ли в отношении него исполнительные производства», — добавил в беседе с NEWS.ru специалист.
Он также призвал прописывать в договоре сделки все мельчайшие подробности для собственной подстраховки на случай возникших споров.
Ранее руководитель автосервиса по ремонту машин марки «На-сервис» Николай Ольта заявлял, что у японских автомобилей Subaru имеются проблемы в работе термостата.
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Мелисса Тимофеева