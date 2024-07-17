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Адвокат Папуниди раскрыл, что необходимо при покупке подержанного автомобиля

Адвокат Папуниди призвал проверять все документы
17 июля 2024, 20:34
Фото: iStock/nd3000

Фото: iStock/nd3000

Адвокат Павел Папуниди рекомендовал при покупке подержанного автомобиля внимательно проверять оригинальность ПТС, доверенности, а также наличие или отсутствие штрафов и залогов.
«Для самостоятельной проверки существуют специализированные сервисы на сайтах, где продаются авто. Либо можно попросить собственника предоставить свежую справку из ГАИ. Проверьте финансовый статус продавца — есть ли в отношении него исполнительные производства», — добавил в беседе с NEWS.ru специалист.

Он также призвал прописывать в договоре сделки все мельчайшие подробности для собственной подстраховки на случай возникших споров.



Ранее руководитель автосервиса по ремонту машин марки «На-сервис» Николай Ольта заявлял, что у японских автомобилей Subaru имеются проблемы в работе термостата.

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Петербуржцы назвали преимущества интернет-магазинов
Опрос: Интернет-магазины помогают петербуржцам экономить время
17 июля 2024, 20:55

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Совместный опрос «Петербургского дневника» и «Единой карты петербуржца» показал, что большинство жителей Санкт-Петербурга с помощью интернет-магазинов экономят время, а также деньги.
Кроме того, респондент отметили, что именно онлайн выбор товаров больше.

Как передаёт издание, таким способом покупок пользуется 84% опрошенных.

При этом в исследовании указывалось, что чаще всего горожане покупают онлайн такие товары, как хозяйственные принадлежности, одежду, аксессуары и продукты питания.

Ранее сообщалось, что опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян видят в работе прежде всего своё призвание, получают от неё удовольствие. Большинство опрошенных (57%) отметили, что работают ради зарплаты, премий и бонусов.

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Автоэксперт Сажин предложил действенные меры по борьбе с сокрытием номеров авто
Автоэксперт Сажин заявил о необходимости наказания за сокрытие номеров авто
17 июля 2024, 20:45

Фото: iStock/Apriori1

Автоэксперт Владимир Сажин объяснил, что за сокрытие номеров автомобиля во время стоянки их владельца следует наказывать, поскольку скрывают знаки для того, чтобы не платить штраф за неправильную парковку либо за нахождение в зоне платной парковки.
Специалист предложил меры по борьбе с подобным сокрытием, заключающееся в том числе с физической проверкой машинных номеров, а также с отправлением на штрафстоянку.

«Можно фиксировать в ручном режиме, ходить и идентифицировать по полицейской шильде, VIN-номеру, если она не закрыта. А если все номера сняты, либо повешены немецкие, то автомобиль сразу можно увозить на штрафстоянку, и потом уже пусть водитель бегает и доказывает свою «правоту» и в следующий раз подумает», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее адвокат Павел Папуниди рекомендовал при покупке подержанного автомобиля внимательно проверять оригинальность ПТС, доверенности, а также наличие или отсутствие штрафов и залогов.

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Мэр Парижа искупалась в Сене, чтобы доказать безопасность воды перед Олимпиадой
17 июля 2024, 20:35

Фото: iStock/saiko3p

Мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке Сене перед стартом летних Олимпийских игр-2024, чтобы доказать безопасность воды для соревнований. Об этом сообщает France 24. Вместе с ней в реку нырнул глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге, говорится в сообщении.
Идальго в коротком гидрокостюме и без шапочки, собрав волосы в хвост, спустилась в реку по понтону в окружении спортсменов и зевак. Ее купание было встречено аплодисментами прессы и прохожих.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера также искупалась в парижской реке Сена за две недели до начала Олимпийских игр. Таким образом она попыталась подтвердить безопасность воды реки для проведения соревнований по плаванию. Она ранее неоднократно обещала это сделать, чтобы опровергнуть слухи о чрезмерной загрязненности воды в Сене.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Инвестор Ходченков спрогнозировал рост цен на аренду квартир в России
17 июля 2024, 19:43

Фото: iStock/fizkes

Основатель международного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков заявил, что к осени стоимость аренды квартир в России может вырасти на 5-10%.
«Сентябрь традиционно приводит к увеличению спроса ориентировочно на 15-20%, так как начинается учебный год и идёт приток студентов. В августе же в российских курортных зонах и в Москве арендные ставки, вероятно, будут расти из-за туристов и студентов. Однако в целом увеличение предложений на рынке аренды может привести также и к снижению цен», — пояснил в беседе с Газета.ру Ходченков.

Ранее экономист Андрей Лобода заявил, что в России могут вырасти цены в отелях из-за нового туристического налога.

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Химик Дорохов заявил об опасности освежителей воздуха
17 июля 2024, 19:34

Фото: iStock/AndreyPopov

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заявил, что освежители воздуха могут быть опасны для здоровья.
Так, по его словам, химические вещества в аэрозолях могут вызывать астму, аллергии, головные боли, раздражение дыхательных путей.

«Некоторые составляющие аэрозолей, такие как фталаты, могут негативно влиять на гормональную систему. Эти вещества являются эндокринными разрушителями, влияющими на гормональный баланс, что опасно для репродуктивной системы и общего состояния организма», — добавил в беседе с Газета.ру Дорохов.

Вместо них, считает специалист, можно использовать сухие смеси из трав и специй, а также растения в качестве «очистителей» воздуха.

Ранее учёный-химик, заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Мария Семенова заявила, что некоторые аптечные БАДы усваиваются только при употреблении их в масляной форме.

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#технологии
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ИИ выявил в подмосковных дворах с начала лета более 600 вандальных надписей
17 июля 2024, 18:59

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Искусственный интеллект помог выявить во дворах Подмосковья с начала июля более 600 вандальных надписей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Там напомнили, что граффити и рисунки, сделанные уличными художниками без согласования с администрацией города, считаются незаконными. Такие работы нарушают внешний вид территорий и фасадов зданий, а не украшают их.
«Только за прошедшие недели июля благодаря камерам системы «Безопасный регион» выявлено 660 случаев незаконного нанесения граффити в Московской области. Все нарушения переданы балансодержателям для немедленного устранения с помощью моющих средств или краски подходящего цвета», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В министерстве напомнили, что незаконные граффити караются штрафом, максимальная сумма которого составляет 30 тыс. рублей.

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Подмосковные ветеринары рассказали, как обезопасить питомцев на даче
17 июля 2024, 18:51

Фото: iStock / Ekaterina Gorokhova

Несмотря на кажущуюся безопасность природной среды, на даче домашних животных может поджидать множество опасностей. Об этом предупредили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья. Специалисты рассказали, как подготовить питомца к поездке на дачу.
«Прежде всего нужно исключить доступ животных к опасным растениям. Луковичные, лютиковые, рододендроны, клещевина могут вызвать у питомцев отравление. Их лучше пересадить в недоступное место. Кроме того, нужно быть осторожнее с использованием удобрений, пестицидов и других химикатов на участке, хранить их в недоступном для животных месте», – отметили в министерстве.
Для активных собак особенно важно избегать глубоких ям и колодцев, обращать внимание на стройматериалы, которые могут нанести травму. Важно также вакцинировать питомцев от опасных заболеваний, чтобы защитить от последствий возможной встречи с дикими животными.

В случае отравления или получения травмы животному необходима срочная медицинская помощь. В министерстве настоятельно рекомендуют не пытаться лечить питомца самостоятельно, а обратиться к ветеринару.

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#отдых
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Kyodo: В Японии два года продавали лосось из России под видом продукции Хоккайдо
17 июля 2024, 18:50

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Японии почти два года продавали лосось из России под видом местной продукции с острова Хоккайдо. Об этом со ссылкой на агентство Kyodo пишет ТАСС. С января 2022 года по ноябрь 2023 компания успела продать почти 8000 упаковок рыбы, говорится в сообщении.
По данным агентства, российским лососем торговала компания Yamanaka, которая управляет сетью супермаркетов в регионе Токай. Нарушения выявило местное управление по сельскому хозяйству в четырех магазинах.

Сообщается, что компании предписали срочно сменить маркировку, а сама фирма принесла извинения потребителям, объяснив, что причиной всему стало недостаточная осведомленность магазинов о смене поставщиков рыбы с японских на российских. В Японии временами местные продукты ценятся покупателями больше, чем импортные, и потому могут стоить дороже, указано в статье.

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Насосные станции в ЖК «Белые Росы» в Котельниках достроят к середине сентября
17 июля 2024, 18:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Строительство блочно-модульной канализационной и ливневой насосных станций в ЖК «Белые Росы» в Котельниках планируется завершить к 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Строительство ведётся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». На данный момент построен приёмный резервуар канализационной насосной станции. Необходимый объём для этого ЖК, включая четыре многоквартирных дома и детсад, составляет 600 кубометров в сутки», – уточнили в администрации.
Уже установлен стеклопластиковый резервуар с задвижкой. Планируется монтаж второго стеклопластикого резервуара с насосным оборудованием. Позже канализационную насосную станцию оснастят системой автоматики и устройством наземного павильона.

Существующая ливневая насосная станция представляет собой заглублённый «стакан» без павильона, насосного оборудования, электроснабжения и автоматики. Предполагается установить новое насосное оборудование, станцию автоматического управления и надземный павильон.

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#московская область
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