Автоэксперт Ольта раскрыл серьёзный недостаток японских авто

Фото: iStock/Brandon Woyshnis
Руководитель автосервиса по ремонту машин марки «На-сервис» Николай Ольта заявил, что у японских автомобилей Subaru имеются проблемы в работе термостата.
«Subaru — надёжная марка. Но, как и у любого производителя авто, бывают недоработки. Так, серьёзной проблемой для «субаристов» стал новый устанавливаемый клапан управления потоками охлаждающей жидкости в сборе или электрический термостат. Он устанавливался на автомобилях Subaru с 2019 года в комплектации с двигателями объемом 1,8 л и 2,5 л», — пояснил в беседе с Газета.ру Ольта.
Эксперт отметил, что с такими проблемами автовладельцы сталкиваются до сих пор, а подобный ремонт обходится довольно дорого.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявлял, что при неизбежности конфликта на дороге стоит не покидать машину и включить видеокамеру.
Читайте также:
Россиянам раскрыли правила поведения с автохамом на дороге
В России ужесточат ответственность за скрытые номера авто
Автоэксперт Моржаретто выразил уверенность в отсутствии роста цен на авто КНР
Мелисса Тимофеева