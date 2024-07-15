Россиянам раскрыли правила поведения с автохамом на дороге

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске новых металлургических объектов в Донецкой Народной Республике, Нижегородской и Челябинской областях. Мероприятие было приурочено ко Дню металлурга, который в России отмечается 21 июля.

«Наша горно-металлургическая отрасль сегодня — это крупные заводы и комбинаты, мощная научно-технологическая база, а также крепкие традиции и семейные династии. В ней работают сотни тысяч высококвалифицированных специалистов: горняки, доменщики, сталевары, кузнецы, прокатчики, литейщики и многие другие», — отметил глава государства.

Владимир Путин запустил доменную печь №5 на Енакиевском металлургическом заводе в Донецкой Народной Республике. Запуск печи позволит производить более миллиона тонн стали в год.





На церемонии открытия печей вакуумно-дугового и электрошлакового переплава на предприятии «Русполимет» президент отметил, что это увеличит производство жаропрочных сталей почти в два раза.





Путин также дал старт работе комплекса по выпуску сухого коксующегося угля на Магнитогорском металлургическом комбинате, инвестиции в который превысили 88 млрд рублей.



