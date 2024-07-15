Россиянам раскрыли правила поведения с автохамом на дороге

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что при неизбежности конфликта на дороге стоит не покидать машину и включить видеокамеру.
«Если возникла такая ситуация, конфликт неизбежен, и водитель впереди едущего автомобиля тормозил до такой степени, что вам приходится остановиться, либо он прижал вас к проезжей части, не стоит выходить из автомобиля, дабы не провоцировать его еще больше. Включите камеру мобильного телефона, которая остудит пыл человека», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Он также не рекомендовал решать вопросы силовым методом, дабы не усложнять себе жизнь и не накалять конфликт до предела.
До этого сообщалось, что в Кемерове произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода. В этой связи пресс-служба Госавтоинспекции Кузбасса напомнила о правилах безопасности на дороге.
«Пешеходам следует переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах, предварительно убедившись, что транспорт остановился, а водители видят и пропускают вас. При движении в темное время суток и в непогоду используйте световозвращающие элементы на вещах и верхней одежде, чтобы быть более заметными для водителей», — приводит «Сiбдепо» сообщение Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривается законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за использование технических устройств, препятствующих считыванию автомобильных номеров.
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