Адвокат Павла Дурова заявил о соблюдении всех европейских законов

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Мессенджер Telegram соблюдает все европейские законы и не несет ответственность за злоупотребление платформой. Об этом сообщил адвакат Павла Дурова Оливье Камински 29 августа.
«Бессмысленно говорить, что платформа или её руководитель несут ответственность за злоупотребления, которые произошли на последней», – цитирует адвоката РИА Новости.
Также Камински заявил, что мессенджер соблюдает европейский регламент «О цифровых услугах» и соответствует стандартам требования к модерации.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что основателя Telegram помогли задержать посты с геолокацией, которые выкладывала его спутница Юлия Вавилова.
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