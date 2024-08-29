В Госдуме предупредили уехавших из России об опасности повторения судьбы Дурова

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Уехавшие из Российской Федерации могут повторить судьбу основателя Telegram Павла Дурова. С таким заявлением выступил депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.
Он призвал всех известных и публичных людей, которые покинули Россию, «очнуться и не быть дураками». По его словам, необходимо помнить о нависшей опасности.
Депутат отметил, что задержание Дурова во Франции показывает избирательность «палочной демократии на Западе».
Напомним, что 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа, при выходе из частного бизнес-джета, был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Всего главу Telegram подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям.
Источник, близкий к основателю платформы Павлу Дурову сообщил, что Telegram несколько лет игнорировал обращения властей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Это иллюзия, что за границей они смогут стать свободными гражданами мира. Для Запада они навсегда будут русскими и разменной монетой в решении далеких от демократии глобальных задач», — сказал Шеремет в беседе с агентством.
Депутат отметил, что задержание Дурова во Франции показывает избирательность «палочной демократии на Западе».
Напомним, что 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа, при выходе из частного бизнес-джета, был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Всего главу Telegram подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям.
Источник, близкий к основателю платформы Павлу Дурову сообщил, что Telegram несколько лет игнорировал обращения властей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова