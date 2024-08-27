Американский журналист назвал арест Дурова частью кампании Запада

Семь лет назад на таганрогском авиазаводе, который выпускает уникальные самолеты-амфибии и самолеты «судного дня» для МЧС и Минобороны, начали происходить странные и даже жуткие вещи. У сотрудников предприятия начали массово выпадать волосы словно после химиотерапии, слепнуть глаза и ломаться ногти. Следователи почти четыре года разбирались в произошедшем.