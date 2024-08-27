Американский журналист назвал арест Дурова частью кампании Запада

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Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является частью более широкой кампании, проводимой США и Европейским союзом (ЕС), с целью подавления инакомыслия и ограничения частных коммуникаций. Об этом в интервью ТАСС заявил американский журналист Мэтт Таибби.
«Это арест – часть агрессивной стратегии, направленной на подавление свободы слова в Европе и Соединенных Штатах. Применение Акта о цифровых услугах ЕС, требующего цензуры на частных платформах, демонстрирует серьёзную эскалацию этой кампании», — подчеркнул Таибби.Он также обратил внимание на недавние обыски, проведенные ФБР США в домах политолога Дмитрия Саймса и бывшего инспектора ООН Скотта Риттера. Эти действия, по словам Таибби, связаны с их несогласием с американской политикой по Украине, что Вашингтон назвал «распространением дезинформации».
«Мы переживаем критический момент в истории Запада, когда свобода слова, являющаяся основой современных демократий, находится под угрозой. Сейчас мы становимся свидетелями её постепенной утраты», — заявил журналист.Ранее стало известно, что прокуратура Франции продлила срок содержания Павла Дурова под стражей до среды, 28 августа. Прокурор Республики Лора Беккю объяснила, что Дуров допрашивается в рамках расследования, связанного с организованной преступностью.
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Елена Перлова