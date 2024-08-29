Стало известно, что Telegram делал с судебными требованиями властей

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva
Судебные повестки и ордера годами скапливались на заброшенной почте Telegram. Об этом пишет WSJ.
Источник, близкий к основателю платформы Павлу Дурову сообщил, что Telegram несколько лет игнорировал обращения властей.
Напомним, что 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа, при выходе из частного бизнес-джета, был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции.
Ему предъявлены обвинения в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в управлении онлайн-платформой с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой. Всего главу Telegram подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям.
Павел Дуров — известный российский предприниматель и программист, родившийся 10 октября 1984 года в Ленинграде. Он имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.
Читайте также:
Мать детей Павла Дурова подала на него в суд за избиение младшего сына
Павел Дуров доставлен в суд
Появились новые подробности по делу о задержании Павла Дурова
Напомним, что 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа, при выходе из частного бизнес-джета, был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции.
Ему предъявлены обвинения в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в управлении онлайн-платформой с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой. Всего главу Telegram подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям.
Павел Дуров — известный российский предприниматель и программист, родившийся 10 октября 1984 года в Ленинграде. Он имеет гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.
Читайте также:
Мать детей Павла Дурова подала на него в суд за избиение младшего сына
Павел Дуров доставлен в суд
Появились новые подробности по делу о задержании Павла Дурова
Дарья Осипова