Стало известно, что Telegram делал с судебными требованиями властей

Американская компания Google оказалась в центре скандала после того, как стало известно о скрытии проблем с судебными разбирательствами в России и ЮАР от своих акционеров. По данным газеты «Ведомости», это выяснилось в ходе разбирательства в окружном суде Калифорнии (отделение Сан-Хосе), куда Google подала иск против российских телеканалов RT, «Спас» и «Царьград». Компания потребовала ввести анти-исковые запреты в ответ на решение российских властей о разблокировке их YouTube-каналов.