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Адвокат Почуев: глава ореховской ОПГ Буторин вряд ли сможет уйти на СВО

27 сентября 2024, 18:56
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Пожизненно заключенный лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин вряд ли сможет отправиться в зону спецоперации. Так считает адвокат Александр Почуев.
Лидер Ореховской организованной преступной группировки Сергей Буторин по кличке Ося отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в ЯНАО. Он уже во второй раз написал прошение об отправке его в зону специальной военной операции.

«В случае с господином Буториным очевидно, что если обвинения в создании и руководстве ОПГ нашли свое подтверждение в приговоре суда, то будет однозначный отказ», — рассказал Почуев в беседе с «Вечерней Москвой».



Он отметил, что согласно недавно принятым поправкам к УК и УПК, осужденный действительно может отправиться в зону СВО. Однако в случае с Буториным это произойдет вряд ли, заключил правозащитник.

Один раз 59-летний преступный авторитет уже писал такое заявление, но ему отказали как раз из-за пожизненного срока, напоминает телеграм-канал SHOT. На этот раз главарь ОПГ уверен, что ему разрешат отправиться на фронт благодаря «специальным решениям». Поэтому он уже начал подготовку к отправке в зону спецоперации.

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Серпуховские волонтёры стали участниками Окружного форума активистов
27 сентября 2024, 19:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Делегация серпуховских волонтёров побывала на Окружном форуме для руководителей и активистов добровольческих организаций и молодёжных центров Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Образовательный форум проводили при поддержке Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья. В Мытищах собрались более 150 представителей всех муниципалитетов региона. Они обсудили планы развития добровольчества на будущий год, программу страхования для волонтёров, практику поддержки добровольчества «Регион добрых дел» Московской области, запланированные события, – уточнили в администрации.
На втором семинаре «Организация мероприятия: как управлять 1000 и 1 процессом и получить крутой результат?» выступила руководитель Управления спецпроектов и организации событий Ассоциации Добро.рф, программный директор Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ Елена Черненко. Она рассказала о технологиях и особенностях организации добровольческих мероприятий.

В ходе стратегической сессии по развитию волонтёрства делегации разрабатывали и представляли свои концепции развития этого движения в Подмосковье.

Кроме того, поговорили о том, как вдохновлять людей присоединяться к волонтёрским проектам. Форум закончился командообразующей игрой, направленной на сплочение добровольцев.

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#московская область
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В Лондоне вынесен приговор экоактивисткам, облившим супом картину Ван Гога
27 сентября 2024, 19:19

Фото: istockphoto/Leonid Andronov

В Лондоне завершилось слушание по делу двух молодых активисток экологического движения Just Stop Oil. В октябре 2022 года они облили томатным супом знаменитую картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи».
Фиби Пламмер была приговорена к двум годам тюремного заключения, а Анна Холланд — к 20 месяцам, передаёт радиостанция LBC. Нападение на шедевр девушки произвели в Национальной картинной галерее Лондона. В пресс-службе музея тогда сообщали, что само полотно испорчено не было, но незначительно пострадала рама.

Стоимость восстановления «незначительно» повреждённой итальянской рамы XVII века составила 10 тысяч фунтов стерлингов. Активистки-экологи были признаны виновными в нанесении противоправного ущерба. Активисты движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. Они приклеивают себя к картинам в галереях, обливают краской здания. Также манифестанты перекрывали уличное движение в центре британской столицы.

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Подмосковные семиклассники написали диагностическую работу по математике
27 сентября 2024, 19:13

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Около 700 семиклассников из 32 подмосковных школ написали региональную диагностическую работу по математике. Все эти школы участвуют в проекте «Математические классы Подмосковья», сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
«Школьникам предстояло выполнить семь заданий. Пять относились к базовому уровню сложности, два – к повышенному. На все задания было отведено 45 минут с перерывами. Проверяли умения делить с остатком, решать уравнения и неравенства, вычислять проценты, находить периметр и площадь фигур, переходить от одной формы записи чисел к другой», – уточнили в министерстве.
РДР проводили на компьютерах с использованием государственной информационной системы «ЕАИС ОКО». Все работы проверяют независимые эксперты в режиме онлайн. Работа считается выполненной, если ученик набрал пять и более баллов из 19 максимально возможных.

Результаты диагностики станут известны не позднее 2 октября. В марте будущего года ученикам предстоит написать вторую РДР по математике.

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#подмосковье
#московская область
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Синоптик Шувалов предупредил москвичей о резком похолодании
27 сентября 2024, 18:44

Фото: iStock/Oleg Elkov

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о резком похолодании в начале следующей недели.
«В субботу достаточно тепло, но при этом утром и вечером дождь. Температура — 18... 23 °С по Москве и области. В воскресенье пройдёт холодный фронт, температура — порядка 15... 17 °С, дожди больше, чем в субботу. И ветер юго-западный в субботу, но западный в воскресенье», — рассказал Шувалов в беседе с RT.

При этом понедельник, по его словам, станет самым холодным днем на следующей неделе. Воздух прогреется всего до 13 °С. Однако уже к среде погода «пойдет на поправку».

При этом главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что в Москве золотой осени не будет из-за засушливого сентября. По ее словам, деревья просто сбросят крону, не сменив цвет листвы.

«Скорее всего, листва высохнет и просто опадет, потому что сейчас очень много зеленых, но уже сухих деревьев. Как правило, такая листва может сохраниться до ноября, а потом просто опадет под воздействием сильных ветров, не поменяв цвет на желтый», — пояснила Позднякова.

Однако местами все же будут прослеживаться оранжевые и багряные деревья, заключила синоптик.

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«Гормональный дисбаланс»: Диетолог рассказала, чем опасна магазинная колбаса
Диетолог Лазуренко: колбаса может вызвать нарушение обмена веществ
27 сентября 2024, 18:40

Фото: iStock/bit245

Колбасу и мясные деликатесы едят почти все россияне — 96,5% респондентов не представляют без нее свой рацион: 40,2% начинают с колбасы утро, 41,5% используют ее для перекусов, а 31,7% готовы наслаждаться ею в любое время дня и ночи. Лидером в ежедневном рационе аудитории выступают вареная и сырокопченая колбасы: их выбирают 61,9% и 42,5% респондентов соответственно. Однако многие специалисты по питанию утверждают, что включать колбасу в свой ежедневный рацион не стоит.
Диетолог-эндокринолог, специалист по правильному питанию Наталья Лазуренко в беседе с «Радио 1» сообщила, что все зависит от цели.

«Если вы хотите нормализовать свое питание, то нужно понимать, что колбаса не равно мясо. Мужчине, у которого в течение дня умственная работа, физическая активность и многозадачность, для его полноценной активности, работоспособности и высокого уровня энергии нужен прежде всего качественный белок, который содержит необходимый набор аминокислот. А их наш организм может самостоятельно синтезировать в гормоны, мышцы, ферменты. А в колбасу производитель кладет не более 10% мяса, а все остальное какие-то жиросодержащие ошметки, наполнители, усилители вкуса и так далее», — объяснила эксперт.

Она добавила, что колбаса не способна подарить хороший энергический ресурс на адекватную работоспособность, а скорее приведет к отложению жировой ткани и различным неприятным диагнозам.

«В составе еще углеводы, а это быстрая энергия. Мы ее получили, тут же растратили. А если не потратили, то отложили про запас. Это приводит к получению жировой ткани. Она откладывается в области живота. Так называемое висцеральное ожирение, а еще повышение рисков развития заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ и гормональным дисбалансом», — сказала диетолог.

По ее словам, все безусловно зависит от количества съеденного, и совсем демонизировать продукты не стоит, потому что все они проходят через проверки и контроль.

«А еще некоторые колбасы, например, докторская или сырокопченая содержат соль, консерванты — это то, что нужно этой колбасе, чтобы она долго лежала на прилавке. А это в свою очередь влияет на тонус сосудов, электролитный баланс, повышает давление», — заключила специалист.

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#контроль
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За месяц в парках Подмосковья зарегистрировали более 360 домашних животных
27 сентября 2024, 18:25

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В подмосковных парках за месяц проведения акции удалось зарегистрировать свыше 360 питомцев, чипировать и вакцинировать – более 280. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
С конца августа в парках региона работают ветеринарные мобильные офисы, где хозяева домашних животных могут прямо во время прогулки зарегистрировать, чипировать или вакцинировать животное против бешенства. При себе что необходимо иметь паспорт владельца и ветеринарный паспорт.
«367 домашних животных зарегистрированы с внесением данных в единую региональную систему. 285 питомцев вакцинированы отечественным препаратом «Рабикан». Ещё более 280 любимцев в случае потери вернутся домой гораздо быстрее, так как в холку им ввели микрочип с уникальным кодом, считав который, можно определить данные о животном и его хозяине», – уточнили в пресс-службе.
Акция уже прошла в 24 парках Подмосковья. Её организовали Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а также Министерство благоустройства Московской области.

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#подмосковье
#московская область
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Появился новый метод контрацепции для мужчин
Врач Саакян: ультразвуковая ванна уничтожает сперматозоиды на две недели
27 сентября 2024, 18:06

Фото: iStock/eranicle

Для мужчин появился новый метод контрацепции — ультразвуковые ванны COSO. Сейчас проводятся все необходимые исследования с участием добровольцев. Об этом рассказала врач первой категории, акушер-гинеколог Европейского медицинского центра Гаяне Саакян.
«Дело в том, что в норме сперматогенез не может происходить при температуре тела, поэтому человеческие яички подвешены в мошоночном мешочке с сетью кровеносных сосудов для обеспечения охлаждения. А применение ультразвука низкой интенсивности к мошонке повышает температуру тканей яичек», — рассказала Саакян в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, тепловой стресс на яички убивает половые клетки. Проведенные на обезьянах эксперименты продемонстрировали 93% эффективности на срок 1–2 недели. При этом полное восстановление сперматозоидов происходит через семь недель.

Эксперт пояснила, что во время воздействия ультразвуком мошонка погружается в воду с температурой 37°C или в физиологический раствор. Однако этот метод все же вызывает опасения при применении на людях. Саакян выразила опасения, что подобная обработка может привести к повреждению ДНК при сперматогенезе.

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Расписание на Ленинградском направлении изменится с 30 сентября по 25 октября
27 сентября 2024, 17:47

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с 30 сентября по 25 октября из-за работ по модернизации инфраструктуры станции Раменское, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В связи с работами в указанный период будет отменено несколько поездов МЦД-3 на участке между станциями Останкино и Зеленоград-Крюково, у некоторых электричек поменяется время отправления и прибытия, а у ряда пригородных поездов на участке Москва — Тверь отменят несколько остановок», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание пассажиры могут узнать на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам».

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#железная дорога
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В Подмосковье обновили по нацпроекту более 40 дорог к туристическим местам
27 сентября 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье отремонтировали более 40 участков региональных дорог, по которым можно проехать к туристическим объектам и достопримечательностям Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Комфортный подъезд к туристическим местам обеспечили в 20 городских округах Подмосковья. Суммарная протяжённость отремонтированных участков превысила 120 км. Дорожники завершили ремонт более 40 участков региональных дорог по нацпроекту, что позволило местным жителям и туристам комфортно добираться до музеев, храмов, монастырей и усадеб», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Как отметили в министерстве, работы проводили в рамках ремонтного сезона 2024 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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