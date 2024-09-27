Адвокат Почуев: глава ореховской ОПГ Буторин вряд ли сможет уйти на СВО

Фото: iStock/gorodenkoff
Пожизненно заключенный лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин вряд ли сможет отправиться в зону спецоперации. Так считает адвокат Александр Почуев.
Лидер Ореховской организованной преступной группировки Сергей Буторин по кличке Ося отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в ЯНАО. Он уже во второй раз написал прошение об отправке его в зону специальной военной операции.
Он отметил, что согласно недавно принятым поправкам к УК и УПК, осужденный действительно может отправиться в зону СВО. Однако в случае с Буториным это произойдет вряд ли, заключил правозащитник.
Один раз 59-летний преступный авторитет уже писал такое заявление, но ему отказали как раз из-за пожизненного срока, напоминает телеграм-канал SHOT. На этот раз главарь ОПГ уверен, что ему разрешат отправиться на фронт благодаря «специальным решениям». Поэтому он уже начал подготовку к отправке в зону спецоперации.
Читайте также:
Криминалист раскрыл, что ждет лидера Ореховской ОПГ Буторина в зоне СВО
Вова Беспредел из банды Цапков написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО
Высокопоставленный прокурор, маньяк и священник: заключённые, пытающиеся сбежать от наказания на СВО
«В случае с господином Буториным очевидно, что если обвинения в создании и руководстве ОПГ нашли свое подтверждение в приговоре суда, то будет однозначный отказ», — рассказал Почуев в беседе с «Вечерней Москвой».
Он отметил, что согласно недавно принятым поправкам к УК и УПК, осужденный действительно может отправиться в зону СВО. Однако в случае с Буториным это произойдет вряд ли, заключил правозащитник.
Один раз 59-летний преступный авторитет уже писал такое заявление, но ему отказали как раз из-за пожизненного срока, напоминает телеграм-канал SHOT. На этот раз главарь ОПГ уверен, что ему разрешат отправиться на фронт благодаря «специальным решениям». Поэтому он уже начал подготовку к отправке в зону спецоперации.
Читайте также:
Криминалист раскрыл, что ждет лидера Ореховской ОПГ Буторина в зоне СВО
Вова Беспредел из банды Цапков написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО
Высокопоставленный прокурор, маньяк и священник: заключённые, пытающиеся сбежать от наказания на СВО
Элина Позднякова