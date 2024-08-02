Высокопоставленный прокурор, маньяк и священник: заключённые, пытающиеся сбежать от наказания на СВО

Фото: Минобороны РФ
Находящийся под следствием высокопоставленный прокурор из Северной Осетии, обвиняемый в изнасиловании подчиненной, просился в зону спецоперации. Потерпевшая заявила, что Григорий Авакян подмешал ей какое-то вещество, после чего час насиловал прямо в здании прокуратуры. Отправится ли госслужащий в зону боевых действий — неизвестно.
В материале «Радио 1» расскажем, кого еще из известных осужденных и арестованных не пустили на спецоперацию.
Иван ПоповОбвиняемый в мошенничестве генерал-майор, бывший командующий 58-й армией Иван Попов сейчас находится под домашним арестом. По данным следствия, в 2023 году он похитил более 1,7 тысячи тонн металлоизделий стоимостью более 130 миллионов рублей, которые предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их передали администрацией Запорожской области в качестве гуманитарной помощи. Главным доказательством по делу Попова стал перевод средств на карту. Свою вину генерал не признает.
В июне сообщалось, что Попов хочет вернуться в зону СВО. Его адвокат Сергей Буйновский заявил, что для этого непосредственный командир генерала должен обратиться в военное следствие. Кроме того, защита готовит необходимые документы с просьбой в законном порядке отправить экс-командующего в зону боевых действий.
Бойцы спецоперации положительно характеризовали Попова. По мнению военных, продажа металлоконструкций, которую инкриминируют Попову, могла быть частью бартера — обмена излишков на то, чего не хватает подразделениям. Если вина бывшего командующего будет доказана, в качестве наказания участники СВО просили вернуть его в зону боевых действий.
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Игорь СтрелковЭкс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) осужден по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Его приговорили к четырем годам лишения свободы, свою вину Стрелков не признал. В апреле этого года сообщалось, что защита попросит отправить осужденного в зону спецоперации.
Адвокат Александр Молохов заявил, что одна из воинских частей в ДНР готова назначить Стрелкова командиром взвода.
Во время ознакомления с материалами дела в суде апелляционной инстанции выяснилось, что пропал важный документ, направленный военному комиссару Москвы и начальнику столичного пункта отбора на службу по контракту. В документе подтверждалось согласие одной из фронтовых воинских частей на заключение контракта со Стрелковым.
С того времени никаких известий по поводу отправки Гиркина в зону СВО не поступало.
Фото: РИА Новости / Станислав Красильников
Ангарский маньяк Михаил ПопковМихаил Попков, также известный как ангарский маньяк, — самый кровавый серийный преступник в истории России и СССР, убивший более 80 женщин. В 2015 году Попкова приговорили к пожизненному заключения, в 2018 году убийца получил второй пожизненный срок. Он многократно писал явки с повинной по новым эпизодам, последняя была зимой 2020 года.
Бывший полицейский утверждал, что готов поехать на фронт. При этом Попков отмечал, что это «не совсем искренне» и его не привлекает перспектива уехать из теплого помещения в холодную траншею.
Александр АгеевСоучастник убийства певца Михаила Круга Александр Агеев осужден пожизненно. Он дважды обращался с просьбой отправить его на СВО, но получил отказы. Военный комиссариат отклонял прошения из-за максимального срока.
Агеев вместе с подельниками Александром Осиповым и Дмитрием Баскаковым работали киллерами в преступной группировке «Тверские волки», которая действовала на территории Тверской области с начала 90-х годов.
Преступник признался, что принимал участие в налете на дом Круга летом 2002 года в поселке Мамулино, в ходе которого члены ОПГ убили певца.
По информации следствия, лидер банды Александр Костенко планировал напугать Круга, чтобы он перешёл под свою «крышу», но шансонье и его семья вернулись домой раньше, чем ожидали убийцы. В результате Круг получил пулю, а бандиты скрылись.
Отец СергийБывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря осужден по нескольким статьям. Он был задержан в 2020 году. Из-за длительного конфликта священника с властями и РПЦ, лишившей его сана, силовикам пришлось штурмовать управляемый им Среднеуральского монастырь.
В 2021 году Сергия приговорили к 3,5 годам тюрьмы за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу вероисповедания. В январе 2023-го его дополнительно приговорили к семи годам лишения свободы по статье об экстремизме.
В июле он направлял российскому лидеру Владимиру Путину прошение о помиловании и просил отправить его на спецоперацию. В удовлетворении просьбы Сергию отказали.
Вадим Драгомирецкий
Бывшего генерал-майора, заместителя командующего Центральным округом Росгвардии Вадима Драгомирецкого осудили с лишением звания по делу о коррупции на 9,5 лет колонии строгого режима. Бывший росгвардеец обвиняется в пучении взяток на 28 миллионов рублей.
Сообщалось, что Драгомирецкий и его подчиненный подполковник Эльдар Гаджиев обратились с ходатайством об участии в спецоперации еще до вынесения приговора и рассчитывали на положительный ответ. Однако о решении ничего не сообщалось.
Фото: РИА Новости / СК РФ
Роман КовальЭкс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Роман Коваль приговорён к 9 годам колонии строгого режима за взятки в особо крупном размере.
Он был задержан в июле 2020 года вместе с помощником. По версии следствия, Коваль в 2017-2020 через него получил от представителя одной из компаний в РФ 10,6 миллиона рублей и новую машину Audi Q7 стоимостью 6,2 миллиона рублей.
За взятку он добился того, чтобы пять государственных учреждений здравоохранения города получили субсидии на приобретение оборудования и материалов. Позже фирма Коваля заключила с ними госконтракты.
Кроме тюремного срока, суд назначит Ковалю штраф в размере 35 миллионов рублей и конфискацию автомобиля.
«Пишу заявление на СВО, а меня не берут. Говорят, что надо еще поработать», — говорил бывший парламентарий.Читайте также:
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Алина Юрчак