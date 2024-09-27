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Криминалист раскрыл, что ждет лидера Ореховской ОПГ Буторина в зоне СВО

Криминалист Игнатов: лидер ОПГ Буторин может стать смелым воином в зоне СВО
27 сентября 2024, 13:53
Фото: iStock/sakhorn38

Фото: iStock/sakhorn38

Пожизненно осужденный лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин сможет стать смелым воином в зоне спецоперации и искупить свои грехи. Такое предположение сделал криминалист Михаил Игнатов.
Напомним, Буторин по кличке Ося отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в ЯНАО. Он уже во второй раз написал прошение об отправке его в зону специальной военной операции.

«Я не могу однозначно утверждать, что Буторин начнет заниматься там преступной деятельностью, или перебежит на сторону ВСУ, или что-то еще совершит. А может, он будет смелым воином и будет штурмовать позиции украинцев, принесет пользу государству. Нельзя точно прогнозировать его поведение на фронте», — сказал Игнатов в беседе с NEWS.ru.



При этом эксперт выразил сомнение, что Буторина отправят на спецоперацию. Однако, если это произойдет, что ему придется подчиняться приказам, и установить там свои порядки он не сможет даже несмотря на свой опыт руководства преступной группировкой. Игнатов добавил, что «отправлять киллеров убивать людей» это совсем не то, что отправлять людей в атаку.

Один раз 59-летний преступный авторитет уже писал такое заявление, но ему отказали как раз из-за пожизненного срока, напоминает телеграм-канал SHOT. На этот раз главарь ОПГ уверен, что ему разрешат отправиться на фронт благодаря «специальным решениям». Поэтому он уже начал подготовку к отправке в зону спецоперации.

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ВС РФ уничтожили несколько F-16 ударами по аэродрому ВСУ на Западной Украине
27 сентября 2024, 14:14

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Известный московский обозреватель Павел Иванов сообщил о крупном успехе армии России, которая нанесла удары авиабомбами по аэродрому Староконстантинов Хмельницкой области Украины, уничтожив несколько истребителей F-16.
По предварительным данным, российские силы смогли уничтожить четыре-пять истребителей F-16 разом, пишет издание argumenti.ru.

«Тех самых, которые "Вундерваффе решат все вопросы". Вот уже и американские жены рыдают о гибели своих мужей-инструкторов», — говорится в статье.

Накануне сообщалось, что кадровый военнослужащий ВВС США погиб в результате российского удара по военному аэродрому в Хмельницкой области, где были уничтожены пять истребителей F-16.

Отмечается, что первой об этом сообщила жена военного Мелания Малвин Паркер. В своих соцсетях она опубликовала запись, в которой заявила о гибели супруга Стивена. Она написала, что её муж отправился на Украину по программе для иностранных инструкторов. Она не понимает, зачем он согласился на это. Его не было дома в течение многих месяцев, а теперь он погиб. Женщина задаётся вопросом, как тело Стивена будет доставлено из Староконстантинова в США.

Также девушка назвала «идиотами» тех, кто в этой ситуации расстраивается из-за потерянных пяти истребителях F-16.

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«Доиграемся»: в США испугались последствий конфликта на Украине
Макгрегор: если бы не США, Украина проиграла бы через полтора месяца
27 сентября 2024, 13:59

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Если бы не американская сторона, то киевский режим потерпел бы поражение в конфликте уже через полтора месяца. Об этом в беседе с YouTube-каналом Deep Dive рассказал бывший советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.
«Мы продолжаем давить и доиграемся. Рано или поздно мы пересечем эту красную черту», — пояснил аналитик.

По мнению Макгрегора, именно США виновны в разрушении Украины и ответственны за это, ведь Вашингтон дал Киеву постоянный поток вооружений и неограниченное финансирование.

Эксперт резюмировал, что политика Вашингтона способствует украинским потерям, включая тех людей, которые уехали за границу.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, чей президентский срок истек 20 мая, обещал прекратить конфликт на востоке Украины еще в 2019 году во время предвыборной кампании. Однако, победив на выборах, он продолжил антироссийскую риторику своих предшественников и узурпировал власть.

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#мир
#сша
#украина
#война
#сво
#новости
#россия
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Политолог назвал причину призывов со стороны США не бить по РФ
Эксперт Михайлов: США призывают не наносить удары по РФ из-за ядерной доктрины
27 сентября 2024, 13:56

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американская разведка предостерегает от ударов по России в связи со словами российского лидера Владимира Путина о ядерной доктрине страны. Об этом пишет RT, ссылаясь на политолога Евгения Михайлова.
«Надеюсь, что руководители США прислушаются, потому что никто не хочет умирать из-за глупости тех или иных персонажей, которые уже находятся в состоянии старческой деменции», — цитирует RT Михайлова.
Собеседник резюмировал, что, по его мнению, западные страны будут и дальше затягивать кровопролитие, параллельно готовясь к возможной схватке с РФ и КНР. При этом Запад будет знать заранее, что Украина потерпит поражение.

Разведчики США считают, что, если Украине разрешат бить дальнобойными ракетами по РФ, Москва даст на это мощный ответ.

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Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ за прошедшие сутки Мариновку в ДНР

В ФРГ сделали заявление о ВС РФ в зоне СВО на Украине
#мир
#сша
#россия
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#ядерное оружие
#новости
#украина
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Алаудинов сообщил об уничтожении части иностранных наёмников в Курской области
27 сентября 2024, 13:45

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Часть иностранных наёмников, вторгшихся в составе Вооружённых сил Украины на территорию Курской области, уже уничтожена. Других ждёт та же участь, так как они являются законной и даже приоритетной целью для российских военных.
Об этом в разговоре с ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Ранее проект «НемеZида» опубликовал персональные данные свыше 800 боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Среди них было около 200 иностранных наёмников из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и других стран.

Командир «Ахмат» сказал, что для него и его бойцов это не новость, они знали о том, что в российском регионе присутствуют иностранные наёмники ВСУ. Многие ​уже «отсутствуют», так как уничтожены, уточнил Алаудинов. Он также призвал не удивляться присутствию в рядах «солдат неудачи» наёмников из дружественных стран. По словам военного, ​это обычная практика ​США: обрабатывать и вербовать наёмников в дружественных России странах, обкатывать их в рядах ВСУ, а затем использовать на родине ​для свержения законной власти и устройства различных «цветных» революций.

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Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ за прошедшие сутки Мариновку в ДНР
27 сентября 2024, 13:38

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Мариновку Донецкой народной республики освободили от боевиков ВСУ российские войска за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее комбат ВСУ пожаловался на действия российской армии на фронте. Украинский боевик Юрий Федоренко отмечал, что ВС РФ продвигаются по всем направлениям, несмотря на постоянно меняющиеся погодные условия. В частности, Федоренко говорил, что Россию не остановит бездорожье и распутица.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда власти еще непризнанных на тот момент Луганской и Донецкой народных республик попросили Москву о помощи в отражении агрессии со стороны киевского режима. Позже ЛДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ в результате референдума.

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«‎Катастрофическая ситуация»: На Западе назвали город, который скоро сдадут ВСУ

Боец ВС РФ: российская армия берёт ВСУ в Угледаре в огромные клещи
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#война
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#вс рф
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#днр
#минобороны рф
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В ФРГ сделали заявление о ВС РФ в зоне СВО на Украине
FR: ВС РФ ликвидировали большое количество техники Запада на Украине
27 сентября 2024, 13:04

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Бойцы ВС РФ ликвидировали огромное количество техники Запада в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau.
Обозреватели особо отметили потери боевиков ВСУ в плане танков, что очень беспокоит авторов материала.

По данным журналистов, киевский режим за все время боевых действий лишился как минимум 935 танков и более шести тысяч БМП. Большинство из них предоставила Германия, уточняют публицисты.

«Пока Германия поставляет Киеву радары для наблюдения за воздушным пространством, многие из уже предоставленных Берлином танков один за другим навсегда остаются на полях сражений между Харьковом, Донбассом и Запорожской областью», — говорится в публикации.

Запад и Евросоюз стали помогать украинским неонацистам на фоне спецоперации в Донбассе.

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Комбат ВСУ пожаловался на действия ВС РФ на фронте

Боец ВС РФ: российская армия берёт ВСУ в Угледаре в огромные клещи
#россия
#украина
#мир
#война
#сво
#фрг
#вс рф
#германия
#новости
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«‎Катастрофическая ситуация»: На Западе назвали город, который скоро сдадут ВСУ
Меркурис: сопротивление ВСУ в Угледаре прекратится в ближайшее время
27 сентября 2024, 12:51

Фото: istockphoto/zabelin

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что совсем скоро обрушится сопротивление окруженной украинской группировки в Угледаре. Об этом пишет РИА Новости.
В своем блоге на YouTube он отметил, что «‎ситуация в Угледаре катастрофическая». По его словам, все понимают, что город не останется надолго под контролем Украины.

«Мы, вероятно, можем отсчитывать часы до того, как украинское сопротивление в Угледаре рухнет», — отметил он.

Аналитик рассказал, что российские военные контролируют все дороги в городе. Помимо этого, они окружили солдат Вооруженных сил Украины.

По его словам, если украинские бойцы предпримут попытку покинуть Угледар, они столкнутся с большими потерями. Кроме того, он рассказал, что после прекращения сопротивления со стороны ВСУ российским военным понадобится некоторое время для зачистки города.

Ранее сообщалось, что вокруг Угледара для украинских военных сложилась кризисная ситуация. По словам бывшего спикеар генштаба ВСУ Владислава Селезнева, украинским военным пора отступать.

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#дороги
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#всу
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#угледар
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Комбат ВСУ пожаловался на действия ВС РФ на фронте
Офицер ВСУ: ВС РФ будут активно наступать, несмотря на погодные условия
27 сентября 2024, 12:28

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Меняющаяся погода не станет препятствием для наступления российской армии по всем фронтам. Об этом журналистам NTA рассказал комбат подразделения ударных дронов ВСУ Юрий Федоренко.
«Бездорожье не лишит противника возможности активно вести наступательные действия», — пояснил боевик.
Федоренко добавил, что российские пехотинцы продвигаются при любых погодных условиях и даже при распутице и исчезновении «зеленки». Он уточнил, что при боях в Артемовске ВС РФ были вечером по пояс в воде, а днем пробирались сквозь снега.

«Они будут достаточно активно давить и атаковать по всем направлениям», — резюмировал собеседник.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация украинской республики.

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#россия
#украина
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Боец ВС РФ: российская армия берёт ВСУ в Угледаре в огромные клещи
27 сентября 2024, 12:23

Фото: iStock/SergeyVButorin

Бойцы ВС РФ берут в клещи боевиков ВСУ в Угледаре, где оборудован один из самых мощных укрепрайонов украинской армии в Донбассе, об этом рассказал военкор RT Максим аль-Тури.
«Клещи очень огромные. Мы берём большую площадь, отрезаем все подходные пути им. У них не будет шансов вообще», — рассказал командир штурмового взвода с позывным «Азик» в беседе с RT.

По словам бойцов ВС РФ, на сегодняшний день штурмы в районе Угледара стали более эффективными и проходят с минимальными потерями для российских сил.

По последним данным, в Угледаре украинские боевики оказались в окружении. Все выезды из города находятся под обстрелом. ВСУ открыто признают, что Угледар находится на грани полного окружения: обе грунтовые дороги, ведущие в город, сейчас находятся в «серой» зоне, а восточная часть уже находится под контролем российских сил.

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