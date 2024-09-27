Криминалист раскрыл, что ждет лидера Ореховской ОПГ Буторина в зоне СВО

Фото: iStock/sakhorn38
Пожизненно осужденный лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин сможет стать смелым воином в зоне спецоперации и искупить свои грехи. Такое предположение сделал криминалист Михаил Игнатов.
Напомним, Буторин по кличке Ося отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в ЯНАО. Он уже во второй раз написал прошение об отправке его в зону специальной военной операции.
При этом эксперт выразил сомнение, что Буторина отправят на спецоперацию. Однако, если это произойдет, что ему придется подчиняться приказам, и установить там свои порядки он не сможет даже несмотря на свой опыт руководства преступной группировкой. Игнатов добавил, что «отправлять киллеров убивать людей» это совсем не то, что отправлять людей в атаку.
Один раз 59-летний преступный авторитет уже писал такое заявление, но ему отказали как раз из-за пожизненного срока, напоминает телеграм-канал SHOT. На этот раз главарь ОПГ уверен, что ему разрешат отправиться на фронт благодаря «специальным решениям». Поэтому он уже начал подготовку к отправке в зону спецоперации.
Читайте также:
Вова Беспредел из банды Цапков написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО
Высокопоставленный прокурор, маньяк и священник: заключённые, пытающиеся сбежать от наказания на СВО
Осуждённого убийцу Михаила Круга отказались отправлять на СВО
«Я не могу однозначно утверждать, что Буторин начнет заниматься там преступной деятельностью, или перебежит на сторону ВСУ, или что-то еще совершит. А может, он будет смелым воином и будет штурмовать позиции украинцев, принесет пользу государству. Нельзя точно прогнозировать его поведение на фронте», — сказал Игнатов в беседе с NEWS.ru.
При этом эксперт выразил сомнение, что Буторина отправят на спецоперацию. Однако, если это произойдет, что ему придется подчиняться приказам, и установить там свои порядки он не сможет даже несмотря на свой опыт руководства преступной группировкой. Игнатов добавил, что «отправлять киллеров убивать людей» это совсем не то, что отправлять людей в атаку.
Один раз 59-летний преступный авторитет уже писал такое заявление, но ему отказали как раз из-за пожизненного срока, напоминает телеграм-канал SHOT. На этот раз главарь ОПГ уверен, что ему разрешат отправиться на фронт благодаря «специальным решениям». Поэтому он уже начал подготовку к отправке в зону спецоперации.
Читайте также:
Вова Беспредел из банды Цапков написал ходатайство с просьбой отправить его на СВО
Высокопоставленный прокурор, маньяк и священник: заключённые, пытающиеся сбежать от наказания на СВО
Осуждённого убийцу Михаила Круга отказались отправлять на СВО
Элина Позднякова