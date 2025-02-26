Адвокат Полякова раскрыла, попадёт ли Михаил Ефремов под возможную амнистию к 9 Мая

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Михаил Ефремов 26 февраля подал прошение на условно-досрочное освобождение (УДО). Издание «Страсти» предположило, сможет ли актёр претендовать на амнистию.
Вероятно, что к 9 Мая в честь 80-летия со дня победы в Великой Отечественной войне будет объявлена амнистия, если соответствующий проект будет утверждён в Госдуме. Адвокат по уголовным делам Вероника Полякова рассказала, может ли Ефремов претендовать на освобождение.
Эксперт подчеркнула, что постановление об объявлении амнистии не распространяется на преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим за собой смерть человека. Именно по этой статье Уголовного кодекса отбывает наказание артист.
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Эксперт подчеркнула, что постановление об объявлении амнистии не распространяется на преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим за собой смерть человека. Именно по этой статье Уголовного кодекса отбывает наказание артист.
«В случае одобрения проекта амнистии на 2025 год Михаил Ефремов не сможет быть кандидатом на освобождение. Однако он может подать заявление об условно-досрочном освобождении в случае отбытия половины срока за тяжкое преступление и с учетом других условий УДО – что в настоящий момент он и сделал», – отметила Полякова.Читайте также:
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Анастасия Чинкова