Михаил Ефремов официально подал ходатайство об УДО

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда)
Михаил Ефремов официально подал ходатайство об условно-дословном освобождении (УДО). В суд уже поступили соответствующие документы, пишет Агентство городских новостей «Москва».
Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайство 24 марта в 10:00, уточняет АГН.
Вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади актёр, находящийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. Водитель встречной машины скончался в больнице от полученных травм.
Пресненский районный суд признал Ефремова виновным в гибели мужчины и вынес приговор о лишении свободы на 7,5 лет.
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Вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади актёр, находящийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. Водитель встречной машины скончался в больнице от полученных травм.
Пресненский районный суд признал Ефремова виновным в гибели мужчины и вынес приговор о лишении свободы на 7,5 лет.
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Анастасия Чинкова