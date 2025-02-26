Михаил Ефремов официально подал ходатайство об УДО

14 февраля 88-летний папа Римский был госпитализирован с инфекцией дыхательных путей. 22 февраля стало известно об ухудшении состояния Франциска. Эта новость вызвала широкий резонанс в обществе католиков. Оказывается, существует «Пророчество о Папах» согласно которому Франциск может быть последним предстоятелем католической церкви. Некоторые предполагают, что после него может наступить конец цивилизации. Подробности – в материале «Радио 1».