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Михаил Ефремов официально подал ходатайство об УДО

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда)

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда)

Михаил Ефремов официально подал ходатайство об условно-дословном освобождении (УДО). В суд уже поступили соответствующие документы, пишет Агентство городских новостей «Москва».
Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайство 24 марта в 10:00, уточняет АГН.

Вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади актёр, находящийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. Водитель встречной машины скончался в больнице от полученных травм.

Пресненский районный суд признал Ефремова виновным в гибели мужчины и вынес приговор о лишении свободы на 7,5 лет.

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«Атлантический циклон»: Синоптик рассказал о погоде до 8 марта
Синоптик Варакин: к началу марта в Москве будут плюсовые температуры
26 февраля 2025, 13:06

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Зима подходит к концу. Жителей Москвы и области погода радует солнцем. Означает ли это то, что весна на пороге и градусы на термометре скоро станут плюсовыми?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что в ближайшие дни серьезных изменений в погоде не ожидается.

«Будет солнце, легкий морозец, как у Пушкина. Ночью до -10, днем около нуля. Естественно, с каждым днем у нас увеличивается продолжительность светлого времени, солнечные лучи идут к перпендикулярному, а не по касательной. К первому марта, возможно, в самой Москве будет 1, 2 градуса», — поделился прогнозом синоптик.

По его словам, с первого на второе марта будет падать давление в связи с влиянием атлантического циклона.

«Поэтому мы ждем слабый снег, потом слякоть и гололедицу. Несмотря на возможную плюсовую температуру, отрицательные градусы по ночам сохранятся до 8 числа», — сказал Варакин.

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#снег
#синоптики
#погода
#прогноз погоды
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Психоаналитик назвала две неожиданные причины скандального деления имущества между супругами
Психоаналитик Смолярчук: экс-супруги делят имущество из-за мести
26 февраля 2025, 11:54

Фото: iStock/AndreyPopov

Многие супруги после развода «превращаются» в врагов. Они скандалят и делят имущество, забывая, казалось бы, об искренних чувствах, которые были ранее.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» назвала две причины, из-за которых семьи скандально делят имущество через суд.

«В среднестатистических семьях люди делят барахло только по двум причинам: чтобы выжить и чтобы отомстить. Первая причина связана именно с финансами. Мужчине, если он обычный служивый работник, нужно куда-то выйти. Поэтому и приходится это делить. А вторая причина — это когда люди делят предметы, которые не представляют никакой ценности. Они в отношениях перешли в острый конфликт, где доказывают невозвратимую ценность. И тогда постоянно друг друга судят, вызывают в суды и так далее», — рассказала эксперт.

По ее словам, месть в разводе происходит из-за желания доказать партнеру, что ему плохо, обратить внимание на одиночество.

«Люди таким образом хотят подчеркнуть: тебе будет плохо без меня, ты будешь страдать», — заключила психоаналитик.

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#развод
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«Не до жиру»: 14 российских производителей попались на фальсификации молочной продукции
«Известия»: У ряда производителей в РФ найдены фальсификаты молочных продуктов
26 февраля 2025, 11:52

Фото: istockphoto/gpointstudio

У 14 российских производителей молочной продукции были обнаружены фальсифицированные молочные продукты. Под видом, например, натуральных масла и творога продавались фальсификаты с растительными жирами, стеринами и запрещенной трансглютаминазой, которых в указанных продуктах быть не должно.
Товары реализовывались через крупные торговые сети, такие, как «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'КЕЙ», «Верный», «Семишагофф» и других, сообщают «Известия». Генеральная прокуратура уже поручила провести проверку указанной продукции на предмет выявления признаков фальсификации. Представители Общественного совета при Роспотребнадзоре обратились в министерство промышленности и торговли РФ с просьбой изъять товары из продажи.

В обращении, переданном в Минпродторг главой Общественного совета при ведомстве Олегом Павловым указано, что на основе лабораторных исследований в образцах продукции 14 производителей выявлены несоответствия по массовой доле белка, массовой доле жира и/или жирнокислотному составу. Инициаторы обращения просят наказать недобросовестных заводчиков, а некачественную продукцию убрать с полок магазинов.

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#прокуратура
#товары
#светофор
#обращения
#рф
#молочная продукция
#магазины
#роспотребнадзор
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Состояние папы Римского ухудшилось: что говорит «Пророчество о Папах» и почему после смерти Франциска нужно ждать конца света?
26 февраля 2025, 11:38

Папа Римский Франциск (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

14 февраля 88-летний папа Римский был госпитализирован с инфекцией дыхательных путей. 22 февраля стало известно об ухудшении состояния Франциска. Эта новость вызвала широкий резонанс в обществе католиков. Оказывается, существует «Пророчество о Папах» согласно которому Франциск может быть последним предстоятелем католической церкви. Некоторые предполагают, что после него может наступить конец цивилизации. Подробности – в материале «Радио 1».

«Пророчество о Папах»: о чем, что означает


Уже на протяжении нескольких сотен лет католиков всего мира волнует вопрос о подлинности так называемого «Пророчества о Папах» — документа, который может быть настоящим историческим артефактом. В этом предсказании, написанном на латыни, содержится 112 символических описаний римских первосвященников, начиная с Папы Целестина II (1085-1143).

Согласно наиболее распространенной версии, этот документ принадлежит епископу из Ирландии Святому Малахии (1094-1148). Считается, что он запечатлел видение всех будущих Пап, начиная с его времени и заканчивая последними днями. Впервые «Пророчество о Папах» было опубликовано лишь в 1595 году. Легенда гласит, что оригинальный манускрипт Святого Малахии был найден в архиве Ватикана одним из ученых монахов и без разрешения понтифика издан в Венеции.


Предсказание конца света в «Пророчестве о папах»


Фото: iStock/uzhursky

Даже если рассматривать «Пророчество Малахии» как подделку или мистификацию (Католическая церковь до сих пор не приняла окончательного решения по этому поводу), стоит отметить, что описанные в нем Папы удивительным образом совпадают со своими историческими аналогами. Предсказание завершается на последнем Папе под номером 266 (или № 112 в списке Малахии). Этот Папа — Франциск I, избранный в 2013 году и до сих пор возглавляющий Святой Престол.

О последнем Папе в этом спорном историческом манускрипте сказано следующее: «Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Пётр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; после чего город семи холмов будет разрушен, и Судия страшный будет судить народ свой. Конец».


Состояние здоровья папы Франциска


14 февраля 88-летний папа Римский был госпитализирован с инфекцией дыхательных путей. 22 февраля стало известно об ухудшении состояния Франциска: ему потребовалась медицинская помощь из-за затяжного астматического респираторного кризиса, и ему сделали переливание крови.

Гвардия Швейцарии ответила на информацию о подготовке похорон папы Римского
Гвардия Швейцарии ответила на информацию о подготовке похорон папы Римского

На фоне критического состояния и преклонного возраста понтифика в Интернете активно обсуждают пророчество, согласно которому Франциск может быть последним предстоятелем католической церкви. Некоторые предполагают, что после него может наступить конец цивилизации или, по крайней мере, католической церкви. В ответ на обсуждение пророчества о последнем папе католики России призвали сосредоточиться на молитвах за здоровье 88-летнего Франциска, а не на спекуляциях о предстоящем Апокалипсисе.

В Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци подчеркнул важность объединения в молитве и отметил, что Церковь не занимается слухами и пророчествами.

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#церковь
#здоровье
#папа римский
#предсказание
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Молодёжь Подмосковья приглашают принять участие в форуме «Сохранённая память»
26 февраля 2025, 11:21

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Senyutina

Международный молодёжный истерический форум «Сохранённая память», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет проходить с 3 по 6 апреля в Самарской области, в его работе примут участие 300 человек, сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».
«Форум соберёт организаторов и лидеров волонтёрской и общественной деятельности, а также добровольцев в возрасте от 18 лет, который проводят работу в сфере молодёжной политики. Участники форума смогут получить грант от Росмолодёжи на развитие своих проектов», — говорится в сообщении.
Регистрация участников форума проводится в онлайн-формате — на сайте волонтёрыпобеды.рф. Зарегистрироваться можно до 3 марта.

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#великая отечественная война
#молодёжь
#самарская область
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