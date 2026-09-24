Адвокат предупредил школьников об уголовном наказании за ложные сообщения о бомбе

24 сентября 2026, 08:02

Уголовная ответственность за ложное минирование наступает с 14 лет

Фото: iStock/Olga Yastremska

Сообщение о взрывном устройстве в школьном чате способно обернуться уголовным делом, предупредил адвокат Алексей Зацепин. Ответственность за заведомо ложные сведения об акте терроризма предусматривает статья 207 УК РФ.





Привлечь к уголовной ответственности за такое нарушение могут с 14 лет. Если ложная угроза касается школы, больницы либо другого социального учреждения, дело квалифицируют по части 2 статьи 207 УК РФ. Она предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.



Правоохранители устанавливают авторов сообщений по данным мобильных операторов, информации с устройств, времени публикации, камерам видеонаблюдения и переписке. Анонимный аккаунт или чужая страница не гарантируют, что отправителя не найдут, отметил Зацепин.



Виновнику придется компенсировать затраты на работу экстренных служб. Подросток с 14 лет возмещает причиненный ущерб сам. При отсутствии заработка расходы вправе взыскать с родителей.





«Одно сообщение приводит к эвакуации, выезду экстренных служб и уголовной проверке, а в дальнейшем может повлиять на судьбу подростка. Слова о том, что это была шутка, сами по себе от ответственности не освобождают», — заключил адвокат в беседе с «Газетой.Ru».