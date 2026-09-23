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«Мы все в шоке»: не стало музыкального критика Сергея Соседова

Умер Сергей Соседов — журналисту и музыкальному критику было 59 лет
Сергей Соседов (Фото: Instagram* / @sosedov.official)

В возрасте 59 лет умер журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. О его смерти сообщил коллега и телеведущий Вадим Такменев.



По словам Такменева, Соседов скончался утром. Коллега назвал его неотъемлемой частью команды проекта «Суперстар», а также «сердцем, душой и движком» программы.

«Мы все в шоке. Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта "Суперстар" Сергея Соседова», — написал Такменев.
Телеведущий рассказал, что команда должна была встретиться уже в эту субботу, чтобы вместе посмотреть первый выпуск нового сезона «ВИА СУПЕРСТАР». По его словам, Соседов очень ждал этой встречи и премьеры.

Такменев также сообщил, что весь новый сезон проекта выйдет в память о журналисте. Он назвал Соседова непосредственным, справедливым, упрямым, добрым, нежным, ярким и настоящим человеком.

«Это была его последняя съёмка. Теперь мы будем вглядываться в каждый кадр, чтобы запомнить последние минуты, дни и недели, проведённые вместе», — добавил телеведущий.
Софья Метелева

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