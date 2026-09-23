«Мы все в шоке»: не стало музыкального критика Сергея Соседова

23 сентября 2026, 21:45

Умер Сергей Соседов — журналисту и музыкальному критику было 59 лет

Сергей Соседов (Фото: Instagram* / @sosedov.official)

В возрасте 59 лет умер журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. О его смерти сообщил коллега и телеведущий Вадим Такменев.





По словам Такменева, Соседов скончался утром. Коллега назвал его неотъемлемой частью команды проекта «Суперстар», а также «сердцем, душой и движком» программы.





«Мы все в шоке. Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта "Суперстар" Сергея Соседова», — написал Такменев.

«Это была его последняя съёмка. Теперь мы будем вглядываться в каждый кадр, чтобы запомнить последние минуты, дни и недели, проведённые вместе», — добавил телеведущий.