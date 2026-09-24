Певица Ольга Бузова призналась, что её шокировала смерть Сергея Соседова

24 сентября 2026, 05:22

Ольга Бузова рассказала о том, каким запомнила трагически погибшего Сергея Соседова

Сергей Соседов (Фото: Instagram* @sosedov.official)

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова выразила свои соболезнования в связи со смертью музыкального критика и журналиста Сергея Соседова. Её слова передает Super.ru.





Звезда призналась, что новость о кончине Соседова застала её врасплох. Хотя близкой дружбы между ними не было и Соседов говорил о певице по-разному, в определенный период они работали вместе. Бузова появлялась с критиком в нескольких сезонах белорусского шоу «Фактор BY». Она с большим уважением относилась к его профессионализму, любви к творчеству и телевидению.



Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)

«Только что выехала с репетиции, открыла новости и ужас! Как такое могло произойти? Сергея Соседова не стало… Я в шоке!» — эмоционально высказалась певица в беседе с Super.ru.