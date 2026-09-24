Певец Данко отреагировал на трагическую смерть музыкального критика Сергея Соседова

24 сентября 2026, 01:23

Данко выразил соболезнования в связи со смертью музыкального критика Сергея Соседова

Сергей Соседов (Фото: Instagram* @sosedov.official)

Певец и композитор Александр Фадеев, известный как Данко, выразил соболезнования в связи с трагической кончиной музыкального критика Сергея Соседова. Его слова приводит РИА Новости.





Данко назвал Соседова ярким, умным, прямолинейным и совершенно особенным человеком, а также поблагодарил за доброе отношение к себе. Изначально звезды познакомились на шоу «Суперстар». Исполнитель вспомнил, что по формату они — как участники — находились по разные стороны, но между ним и Соседовым возникла искренняя симпатия.





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«Столько всего еще могло произойти. И вдруг человека нет. В такие моменты особенно остро понимаешь, насколько обманчиво наше вечное «потом». (...) Я его не забуду. Светлая память», — сказал Фадеев.