Певец Данко отреагировал на трагическую смерть музыкального критика Сергея Соседова
Данко выразил соболезнования в связи со смертью музыкального критика Сергея Соседова
Певец и композитор Александр Фадеев, известный как Данко, выразил соболезнования в связи с трагической кончиной музыкального критика Сергея Соседова. Его слова приводит РИА Новости.
Данко назвал Соседова ярким, умным, прямолинейным и совершенно особенным человеком, а также поблагодарил за доброе отношение к себе. Изначально звезды познакомились на шоу «Суперстар». Исполнитель вспомнил, что по формату они — как участники — находились по разные стороны, но между ним и Соседовым возникла искренняя симпатия.
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Певец сожалеет, что многое осталось недосказанным. У него были планы на совместные музыкальные проекты с Соседовым. Данко думал, что у них еще будут встречи, разговоры и споры о музыке.
«Столько всего еще могло произойти. И вдруг человека нет. В такие моменты особенно остро понимаешь, насколько обманчиво наше вечное «потом». (...) Я его не забуду. Светлая память», — сказал Фадеев.Напомним, Сергей Соседов скончался в среду в возрасте 58 лет. Причиной смерти стал несчастный случай во время гастролей: музыкальный критик упал с лестницы и получил тяжёлую травму. Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось — он умер на операционном столе.