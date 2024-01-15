Адвокат Радько: За устройства сокрытия номеров на авто могут лишить прав

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Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько предупредил автовладельцев о том, что за устройства, способствующие сокрытию номеров, грозит наказание.
Так, по его словам, могут назначить штраф либо лишить прав за использование таких устройств.
При этом, если номер испачкан грязью или покрыт снегом, то здесь ещё можно найти какие-то оправдания. Однако если речь идёт о специальных «рамках-перевертышах» или шторках, которые не могут появится случайно, то здесь можно нарваться на наказание.
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«Наказание – либо штраф, либо лишение права управления, потому что если номерные знаки оборудованы устройствами, позволяющими скрыть их от фиксации, то это уже нарушение. Даже если они не работают, а просто стоят на машине», — поделился в беседе с Газета.ру Радько.
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Мелисса Тимофеева