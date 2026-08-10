Адвокат раскрыл, грозит ли критикующим «Колобка» в Сети тюрьма
Гражданам, критикующим в Интернете отечественный фильм «Последний богатырь. Колобок», могут назначить условный срок за угрозы и травлю в адрес создателей картины. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил адвокат Сергей Жорин.
По словам эксперта, следствию в первую очередь нужно выявить лиц, которые сделали противоправные заявления. Если дело дойдет до суда и вину докажут, закон допускает реальное лишение свободы, хотя конкретное наказание будет зависеть от деталей дела. В подобных случаях, как правило, при доказанной вине суд ограничивается условным приговором, отметил адвокат.
Он пояснил, что пункт «в» части 2 статьи 119 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет за публичное высказывание угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Однако, по мнению Жорина, для привлечения к ответственности по этой статье необходимо не только установить факт угрозы, но и выяснить, были ли основания опасаться ее исполнения.
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