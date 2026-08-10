Адвокат раскрыл, грозит ли критикующим «Колобка» в Сети тюрьма

10 августа 2026, 14:48

Адвокат Жорин: хейтерам «Колобка» могут назначить условный срок

Фото: iStock/Zolnierek

Гражданам, критикующим в Интернете отечественный фильм «Последний богатырь. Колобок», могут назначить условный срок за угрозы и травлю в адрес создателей картины. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил адвокат Сергей Жорин.