Егор Крид случайно раскрыл, что состоит в отношениях
Егор Крид случайно признался, что состоит в отношениях. Об этом он сообщил на стриме у Плохого парня.
Певец признался, что был на свидании в Лос-Анджелесе со своей девушкой. Он осознал, что раскрыл секретный факт из личной жизни в прямом эфире, но исправить уже ничего было нельзя.
По данным Super, избранницей артиста могла стать немецкая автогонщица и предприниматель Лаура-Мари Гейсслер, проживающая в Лос-Анджелесе. Недавно в её соцсетях появилось фото, на котором она с питомцем на заднем сиденье машины, а Егор сидит за рулём.
Ранее Ксения Собчак высказалась о недавнем концерте Егора Крида в «Лужниках». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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