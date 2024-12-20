Путин увидел в событиях прошлого века причины текущей демографической ситуации в РФ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что причины сложившейся в России демографической ситуации связаны с внутриполитическими событиями, начавшимися в стране после Первой мировой войны, передало агентство РИА Новости.
Владимир Путин поделился, что ученый из России Дмитрий Менделеев прогнозировал, что к началу XXI века численность населения страны составит 600 млн человек.
Президент Российской Федерации обратил внимание, что прогноз химика сбылся бы, если бы не Первая мировая война, во время которой революционно настроенные силы раскачали внутриполитическую ситуацию и инициировали Гражданскую войну. По итогам боевых действий Российская Федерация лишилась почти десяти миллионов человек — больше, чем в Первую мировую.
Следующая демографическая яма образовалась во время Великой Отечественной войны, отметил Владимир Путин. Следом в 90-х снова раскачали внутриполитическую ситуацию — это привело к развалу СССР и новому провалу в демографии, сказал российский лидер.
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Президент Российской Федерации обратил внимание, что прогноз химика сбылся бы, если бы не Первая мировая война, во время которой революционно настроенные силы раскачали внутриполитическую ситуацию и инициировали Гражданскую войну. По итогам боевых действий Российская Федерация лишилась почти десяти миллионов человек — больше, чем в Первую мировую.
Следующая демографическая яма образовалась во время Великой Отечественной войны, отметил Владимир Путин. Следом в 90-х снова раскачали внутриполитическую ситуацию — это привело к развалу СССР и новому провалу в демографии, сказал российский лидер.
«Потому что уровень планирования для рядового гражданина сводится к нулю, непонятно для рядового человека, что будет завтра. О чем же можно говорить и как можно планировать семью?» — подчеркнул Владимир Путин.
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Ольга Енгалычева