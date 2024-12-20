Пенсии и налоги в 2025 году: какие новые законы начнут действовать, у кого вырастит пенсия, изменения МРОТ

Фото: istockphoto / Pavel Muravev
С 1 января 2025 года в России начнёт действовать ряд новых законов. Они коснутся расчёта пенсий, увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ), изменений в налоговом законодательстве и других социальных аспектов, влияющих на жизнь граждан
«Радио 1» расскажет про ключевые изменения, которые будут актуальны для россиян в 2025 году.
В 2025 году минимальная заработная плата увеличится до 22 440 рублей в месяц. Это означает, что она возрастёт более чем на 3000 рублей по сравнению с текущим значением, которое составляет 19 242 рубля. Рост МРОТ также приведёт к автоматическому повышению многих пособий и социальных выплат, зависящих от этого показателя.
В 2025 году сохранится текущий порядок индексации страховых пенсий. С 1 января стоимость одного пенсионного коэффициента возрастёт до 142,76 рубля, в то время как в 2024 году она составляла 133,05 рубля.
Фиксированная часть страховой пенсии по старости в 2025 году будет равна 8728,73 рубля, что примерно на 600 рублей больше текущего уровня.
В 2025 году размер государственной пошлины будет определяться на основе кадастровой стоимости объекта, что повлечёт существенное увеличение затрат для граждан. Например, если кадастровая стоимость объекта недвижимости не превышает 20 миллионов рублей, размер государственной пошлины увеличится с двух тысяч рублей до четырёх тысяч рублей.
Что касается расторжения брака, то здесь пошлина возрастёт с 650 рублей до пяти тысяч рублей.
В области содействия трудоустройству также ожидаются значительные изменения. С 2025 года вступят в силу обновлённые нормы Закона о занятости, связанные с признанием граждан безработными и регистрацией для поиска работы. Центры занятости будут вести электронные дела граждан и разрабатывать индивидуальные планы поддержки, применяя платформу «Работа в России» и портал Госуслуги.
Вводится новый стандарт защиты прав ипотечных заёмщиков. Перед тем как заключить договор о снижении процентной ставки, банк должен предоставить клиенту все расчёты, позволяющие оценить разницу в стоимости кредита с учётом этой опции и без неё.
Также планируется запретить включать кредитные средства и ипотечный кешбэк в первоначальный взнос. Такие меры направлены на защиту интересов клиентов и будут регламентироваться новым стандартом защиты прав и законных интересов ипотечных заёмщиков.
С 2025 года ожидается значительное повышение цен на выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Цена бумажной выписки составит 1 740 рублей (в настоящее время её стоимость составляет 870 рублей). Электронная выписка обойдётся в 700 рублей.
Выписки из ЕГРН необходимы при сделках с недвижимостью, а также часто требуются управляющим компаниям жилищно-коммунального хозяйства для подтверждения права собственности на жильё (квартиры или дома).
С 1 января 2025 года страницы блогеров с более чем десятью тысячами подписчиков должны быть внесены в специальный реестр.
В противном случае на них нельзя будет размещать рекламу и предложения о финансировании. Это направлено на повышение ответственности и регулирование деятельности в интернете.
С 2025 года вводится пятиступенчатая шкала налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ).
Новая система налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ) предусматривает пять категорий налоговых ставок в зависимости от официального дохода резидентов Российской Федерации:
В соответствии с новой концепцией, процесс легализации российских и иностранных документов, а также запрос личных документов претерпит изменения.
Ограничение на вывоз трудовых книжек, военных билетов и удостоверений личности будет снято, однако запрос на получение этих документов из России через Министерство иностранных дел станет невозможным.
Вырастет ли материнский капитал
В 2025 году размер материнского капитала увеличится: на первого ребёнка он составит 676 398,58 рубля, на второго и последующих — 893 835,55 рубля. Это связано с индексацией на 7,3%, которая произойдёт 1 февраля. До этого момента сумма выплат будет составлять 630 000 рублей на первого ребёнка и 833 000 рублей на второго.
Кроме того, возрастёт остаток материнского капитала, если он был использован частично.
Максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится и составит 794 355,80 рублей за 140 дней в 2025 году.
Для работающих родителей максимальная выплата по уходу за ребёнком до полутора лет возрастёт до 68 995,48 рублей в месяц.
Возможно, в случае принятия законопроекта № 498499-8, потребуется нотариальное заверение дарственной. Стоимость процедуры включает госпошлину в размере 0,5 % от суммы договора, но не более 20 000 рублей, а также региональный тариф — 5 500 рублей за объект.
Если получатель недвижимости не является близким родственником дарителя, ему придётся уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
С 1 марта 2025 года граждане России получат возможность установить запрет на выдачу потребительских кредитов через портал государственных услуг, а с 1 сентября — в многофункциональных центрах (МФЦ). Эта услуга предоставляется бесплатно и требует только подачи заявления, после чего информация направляется в кредитные бюро.
Банки должны проверять наличие запрета перед оформлением кредитного договора. Такое нововведение не касается ипотеки.
С 1 апреля на рынке ипотечного кредитования будут введены новые ограничения для заёмщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, что усложнит процесс получения новых займов, особенно без обеспечения.
Меры, известные как макропруденциальные лимиты, будут применяться как к банкам, так и к микрофинансовым организациям.
С 1 января 2025 года управляющие компании будут предоставлять отчёты собственникам по новым правилам. Введена единая форма годового отчёта и дифференцированные стандарты управления многоквартирными домами, что повысит прозрачность их деятельности и позволит собственникам контролировать расходование средств.
Изменения также затрагивают товарищества собственников жилья и специализированные потребительские кооперативы.
К 1 января 2025 года регионы должны перейти на единые нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг для домов без счётчиков. Однако некоторые регионы планируют делать это постепенно, чтобы избежать резкого повышения цен.
Скорость перехода будет зависеть от технических характеристик зданий, инфраструктуры и климатических условий, поэтому некоторые регионы могут не успеть выполнить задачу в указанный срок.
С 1 января 2025 года стартует очередной этап программы расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Ключевые аспекты останутся прежними, однако возможны корректировки, которые ещё не были утверждены.
Дачная амнистия будет продлена и расширена, включая хозяйственные постройки, такие как бани, теплицы и летние кухни. Процедура оформления упрощается: достаточно иметь участок в собственности с правом, полученным до 1 января 2013 года.
Если регистрация права произошла позднее, потребуется заверенная декларация.
Кроме того, действие закона о дачной амнистии для общих построек СНТ продлится до 2031 года.
С 1 марта 2025 года использование эскроу-счетов станет обязательным для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Это означает, что заказчики будут переводить средства на специальные счета, доступ к которым получат строители только после завершения строительства дома.
Такая мера направлена на обеспечение безопасности средств заказчиков от возможных недобросовестных действий застройщиков и снижение риска возникновения незавершённых объектов строительства.
Страховка счетов будет осуществляться на сумму до 10 миллионов рублей.
С 1 марта начинает действовать закон, согласно которому владельцы земельных участков обязаны использовать свои земли в течение трёх лет после приобретения права собственности. Это относится и к участкам в садовых и огородных товариществах.
Цель закона — борьба с зарослями и решение проблемы задолженности по взносам. За неиспользование участка предусмотрены штрафы, а в крайних случаях возможно его изъятие.
Законопроект № 633966-8, прошедший первое чтение, предполагает, что новые частные дома должны быть зарегистрированы в ЕГРН сразу после завершения строительства. До регистрации их использование запрещается.
Пособие по безработице будет проиндексировано на 4,3%. Максимальный размер пособия в первые три месяца составит 14 742 рубля, затем — 5762 рубля, а минимальный — 1729 рублей.
Граждане предпенсионного возраста смогут получать максимальное пособие, пока состоят на учёте в центре занятости. Прожиточный минимум пенсионера в России составит 15 250 рублей.
Пенсионеры без работы, чей доход ниже регионального прожиточного минимума, получат социальную надбавку до этой суммы, которая начисляется автоматически.
В 2025 году будет продолжаться переходный этап пенсионной реформы, который закончится в 2028 году.
В следующем году мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года не смогут выйти на пенсию по старости на общих основаниях. Они получат право на страховую пенсию только в 2026 году.
Для оформления досрочной пенсии необходимо иметь трудовой стаж не менее 15 лет и не менее 30 пенсионных баллов.
С 2025 года самозанятые столкнутся с новыми обязанностями: им придётся регулярно предоставлять статистическую информацию в Росстат. Точный вид и частота отчётов пока неизвестны, но предполагается, что они будут включать данные о видах деятельности и доходах.
Уведомления предположительно будут приходить через приложение «Мой налог», поэтому рекомендуется следить за обновлениями.
За неподачу отчётов предусмотрена административная ответственность: размер штрафов может варьироваться от 10 до 50 тысяч рублей, в зависимости от количества нарушений.
С 1 января 2025 года штрафы за нарушения правил дорожного движения возрастут в среднем на 50%. Так, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч придётся заплатить 750 рублей вместо нынешних 500 рублей, а за непристёгнутый ремень безопасности — 1500 рублей вместо 1000.
Выезд на встречную полосу обойдётся в 7500 рублей вместо 5000, а вождение в нетрезвом виде — в 45000 рублей вместо 30000.
Что касается оплаты штрафов, то период для использования скидки увеличен до 30 дней, однако сама скидка уменьшена до 25%.
Водительские удостоверения, срок действия которых заканчивается в 2025 году, будут автоматически продлены на три года без необходимости обращаться в ГИБДД. По истечении этого времени потребуется получение новых прав.
С 1 марта 2025 года при регистрации автомобиля в ГИБДД больше не нужно будет предоставлять полис ОСАГО, его можно будет оформить после завершения процесса регистрации. Однако обязанность иметь полис при управлении транспортным средством остаётся в силе.
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
В 2025 году минимальная заработная плата увеличится до 22 440 рублей в месяц. Это означает, что она возрастёт более чем на 3000 рублей по сравнению с текущим значением, которое составляет 19 242 рубля. Рост МРОТ также приведёт к автоматическому повышению многих пособий и социальных выплат, зависящих от этого показателя.
«Это поможет повысить зарплаты порядка 4 млн работников», — отметил Премьер-министр Михаил Мишустин.На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году планируется двукратное увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), что будет способствовать росту зарплат в стране.
Индексация пенсии
В 2025 году сохранится текущий порядок индексации страховых пенсий. С 1 января стоимость одного пенсионного коэффициента возрастёт до 142,76 рубля, в то время как в 2024 году она составляла 133,05 рубля.
Фиксированная часть страховой пенсии по старости в 2025 году будет равна 8728,73 рубля, что примерно на 600 рублей больше текущего уровня.
Изменения в госпошлине
В 2025 году размер государственной пошлины будет определяться на основе кадастровой стоимости объекта, что повлечёт существенное увеличение затрат для граждан. Например, если кадастровая стоимость объекта недвижимости не превышает 20 миллионов рублей, размер государственной пошлины увеличится с двух тысяч рублей до четырёх тысяч рублей.
Что касается расторжения брака, то здесь пошлина возрастёт с 650 рублей до пяти тысяч рублей.
Изменения в сфере содействия занятости
В области содействия трудоустройству также ожидаются значительные изменения. С 2025 года вступят в силу обновлённые нормы Закона о занятости, связанные с признанием граждан безработными и регистрацией для поиска работы. Центры занятости будут вести электронные дела граждан и разрабатывать индивидуальные планы поддержки, применяя платформу «Работа в России» и портал Госуслуги.
Фото: istockphoto / simpson
Изменения в правах ипотечных заемщиков
Вводится новый стандарт защиты прав ипотечных заёмщиков. Перед тем как заключить договор о снижении процентной ставки, банк должен предоставить клиенту все расчёты, позволяющие оценить разницу в стоимости кредита с учётом этой опции и без неё.
Также планируется запретить включать кредитные средства и ипотечный кешбэк в первоначальный взнос. Такие меры направлены на защиту интересов клиентов и будут регламентироваться новым стандартом защиты прав и законных интересов ипотечных заёмщиков.
Что будет с ценами на выписки из ЕГРН
С 2025 года ожидается значительное повышение цен на выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Цена бумажной выписки составит 1 740 рублей (в настоящее время её стоимость составляет 870 рублей). Электронная выписка обойдётся в 700 рублей.
Выписки из ЕГРН необходимы при сделках с недвижимостью, а также часто требуются управляющим компаниям жилищно-коммунального хозяйства для подтверждения права собственности на жильё (квартиры или дома).
Регистрация блогеров
С 1 января 2025 года страницы блогеров с более чем десятью тысячами подписчиков должны быть внесены в специальный реестр.
В противном случае на них нельзя будет размещать рекламу и предложения о финансировании. Это направлено на повышение ответственности и регулирование деятельности в интернете.
Когда вступит в силу пятиступенчатая шкала НДФЛ
С 2025 года вводится пятиступенчатая шкала налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ).
Новая система налогообложения доходов физических лиц (НДФЛ) предусматривает пять категорий налоговых ставок в зависимости от официального дохода резидентов Российской Федерации:
- 13 % — для тех, чей доход составляет менее 2,4 миллиона рублей в год или менее 200 тысяч рублей в месяц;
- 15 % — для тех, чей доход находится в диапазоне от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей в год или от 200 тысяч до 416,7 тысячи рублей в месяц;
- 18 % — для тех, кто зарабатывает от 5 миллионов до 20 миллионов рублей в год или от 416,7 тысячи до 1,67 миллиона рублей в месяц;
- 20 % — для тех, чей доход составляет от 20 миллионов до 50 миллионов рублей в год или от 1,6 миллиона до 4,17 миллиона рублей в месяц;
- 22 % — для тех, чей годовой доход превышает 50 миллионов рублей, а среднемесячный доход составляет более 4,17 миллиона рублей.
Процесс истребования документов
В соответствии с новой концепцией, процесс легализации российских и иностранных документов, а также запрос личных документов претерпит изменения.
Ограничение на вывоз трудовых книжек, военных билетов и удостоверений личности будет снято, однако запрос на получение этих документов из России через Министерство иностранных дел станет невозможным.
Вырастет ли материнский капитал
В 2025 году размер материнского капитала увеличится: на первого ребёнка он составит 676 398,58 рубля, на второго и последующих — 893 835,55 рубля. Это связано с индексацией на 7,3%, которая произойдёт 1 февраля. До этого момента сумма выплат будет составлять 630 000 рублей на первого ребёнка и 833 000 рублей на второго.
Кроме того, возрастёт остаток материнского капитала, если он был использован частично.
Максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится и составит 794 355,80 рублей за 140 дней в 2025 году.
Для работающих родителей максимальная выплата по уходу за ребёнком до полутора лет возрастёт до 68 995,48 рублей в месяц.
Фото: istockphoto / Rostislav_Sedlacek
Нужно ли будет заверять дарственную у нотариуса
Возможно, в случае принятия законопроекта № 498499-8, потребуется нотариальное заверение дарственной. Стоимость процедуры включает госпошлину в размере 0,5 % от суммы договора, но не более 20 000 рублей, а также региональный тариф — 5 500 рублей за объект.
Если получатель недвижимости не является близким родственником дарителя, ему придётся уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
Запрет на выдачу кредитов
С 1 марта 2025 года граждане России получат возможность установить запрет на выдачу потребительских кредитов через портал государственных услуг, а с 1 сентября — в многофункциональных центрах (МФЦ). Эта услуга предоставляется бесплатно и требует только подачи заявления, после чего информация направляется в кредитные бюро.
Банки должны проверять наличие запрета перед оформлением кредитного договора. Такое нововведение не касается ипотеки.
Ограничения для рискованных заёмщиков
С 1 апреля на рынке ипотечного кредитования будут введены новые ограничения для заёмщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, что усложнит процесс получения новых займов, особенно без обеспечения.
Меры, известные как макропруденциальные лимиты, будут применяться как к банкам, так и к микрофинансовым организациям.
Изменения для управляющих компаний
С 1 января 2025 года управляющие компании будут предоставлять отчёты собственникам по новым правилам. Введена единая форма годового отчёта и дифференцированные стандарты управления многоквартирными домами, что повысит прозрачность их деятельности и позволит собственникам контролировать расходование средств.
Изменения также затрагивают товарищества собственников жилья и специализированные потребительские кооперативы.
Какие изменения будут в ЖКХ
К 1 января 2025 года регионы должны перейти на единые нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг для домов без счётчиков. Однако некоторые регионы планируют делать это постепенно, чтобы избежать резкого повышения цен.
Скорость перехода будет зависеть от технических характеристик зданий, инфраструктуры и климатических условий, поэтому некоторые регионы могут не успеть выполнить задачу в указанный срок.
Индексация тарифов и штрафы для собственников: что изменится в ЖКХ для россиян в 2025 году
Изменения в процессе расселения из аварийного жилья
С 1 января 2025 года стартует очередной этап программы расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Ключевые аспекты останутся прежними, однако возможны корректировки, которые ещё не были утверждены.
- При расчёте денежной компенсации за изъятое жильё могут учесть затраты на снос или реконструкцию.
- Жильцам предоставят возможность приватизировать полученные квартиры.
- Есть вероятность получения нескольких жилых объектов, если их общая площадь не превосходит размер снесённого жилья. Также рассматривается привлечение региональных операторов для содействия в утилизации отходов и возведении новых домов.
Что случится с дачной амнистией
Дачная амнистия будет продлена и расширена, включая хозяйственные постройки, такие как бани, теплицы и летние кухни. Процедура оформления упрощается: достаточно иметь участок в собственности с правом, полученным до 1 января 2013 года.
Если регистрация права произошла позднее, потребуется заверенная декларация.
Кроме того, действие закона о дачной амнистии для общих построек СНТ продлится до 2031 года.
Появятся ли эскроу-счета для ИЖС
С 1 марта 2025 года использование эскроу-счетов станет обязательным для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Это означает, что заказчики будут переводить средства на специальные счета, доступ к которым получат строители только после завершения строительства дома.
Такая мера направлена на обеспечение безопасности средств заказчиков от возможных недобросовестных действий застройщиков и снижение риска возникновения незавершённых объектов строительства.
Страховка счетов будет осуществляться на сумму до 10 миллионов рублей.
Изменения для собственников земельных участков
С 1 марта начинает действовать закон, согласно которому владельцы земельных участков обязаны использовать свои земли в течение трёх лет после приобретения права собственности. Это относится и к участкам в садовых и огородных товариществах.
Цель закона — борьба с зарослями и решение проблемы задолженности по взносам. За неиспользование участка предусмотрены штрафы, а в крайних случаях возможно его изъятие.
Изменения в регистрации частных домов
Законопроект № 633966-8, прошедший первое чтение, предполагает, что новые частные дома должны быть зарегистрированы в ЕГРН сразу после завершения строительства. До регистрации их использование запрещается.
Фото: istockphoto / Fokusiert
Что нового в пособиях
Пособие по безработице будет проиндексировано на 4,3%. Максимальный размер пособия в первые три месяца составит 14 742 рубля, затем — 5762 рубля, а минимальный — 1729 рублей.
Граждане предпенсионного возраста смогут получать максимальное пособие, пока состоят на учёте в центре занятости. Прожиточный минимум пенсионера в России составит 15 250 рублей.
Пенсионеры без работы, чей доход ниже регионального прожиточного минимума, получат социальную надбавку до этой суммы, которая начисляется автоматически.
Кто выйдет на пенсию в 2025 году
В 2025 году будет продолжаться переходный этап пенсионной реформы, который закончится в 2028 году.
В следующем году мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года не смогут выйти на пенсию по старости на общих основаниях. Они получат право на страховую пенсию только в 2026 году.
Для оформления досрочной пенсии необходимо иметь трудовой стаж не менее 15 лет и не менее 30 пенсионных баллов.
Какие изменения ждут самозанятых
С 2025 года самозанятые столкнутся с новыми обязанностями: им придётся регулярно предоставлять статистическую информацию в Росстат. Точный вид и частота отчётов пока неизвестны, но предполагается, что они будут включать данные о видах деятельности и доходах.
Уведомления предположительно будут приходить через приложение «Мой налог», поэтому рекомендуется следить за обновлениями.
За неподачу отчётов предусмотрена административная ответственность: размер штрафов может варьироваться от 10 до 50 тысяч рублей, в зависимости от количества нарушений.
Изменения для автовладельцев
С 1 января 2025 года штрафы за нарушения правил дорожного движения возрастут в среднем на 50%. Так, за превышение скорости от 20 до 40 км/ч придётся заплатить 750 рублей вместо нынешних 500 рублей, а за непристёгнутый ремень безопасности — 1500 рублей вместо 1000.
Выезд на встречную полосу обойдётся в 7500 рублей вместо 5000, а вождение в нетрезвом виде — в 45000 рублей вместо 30000.
Что касается оплаты штрафов, то период для использования скидки увеличен до 30 дней, однако сама скидка уменьшена до 25%.
Водительские удостоверения, срок действия которых заканчивается в 2025 году, будут автоматически продлены на три года без необходимости обращаться в ГИБДД. По истечении этого времени потребуется получение новых прав.
С 1 марта 2025 года при регистрации автомобиля в ГИБДД больше не нужно будет предоставлять полис ОСАГО, его можно будет оформить после завершения процесса регистрации. Однако обязанность иметь полис при управлении транспортным средством остаётся в силе.
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Дайана Хусинова