РПЦ: вопрос многожёнства превратился в сомнительный лозунг

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Заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал принятую Советом улемов Духовного управления мусульман РФ фетву. Он заявил, что многоженство не решит демографическую проблему в РФ.
Представитель РПЦ подчеркнул, что в Российской империи до 1917 года православное население росло большими темпами. Вахтанг Кипшидзе обратил внимание, что в то время никакого многоженства не было. Он уточнил, что демографический кризис является следствием разрушения института традиционной семьи.
Совет улемов (учёных богословов) Духовного управления мусульман России разрешил российским мусульманам заключать до четырёх религиозных браков при условии равного и справедливого отношения мужа ко всем жёнам.
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«Я считаю, что вопрос многоженства превратился в сомнительный лозунг, который некоторые пытаются рассматривать как способ решения демографической проблемы», — выразил мнение представитель Русской православной церкви.
Совет улемов (учёных богословов) Духовного управления мусульман России разрешил российским мусульманам заключать до четырёх религиозных браков при условии равного и справедливого отношения мужа ко всем жёнам.
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Ольга Енгалычева