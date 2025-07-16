Адвокат раскрыл риски нового закона о поиске экстремистских материалов

16 июля 2025, 14:01

Адвокат Жорин: Термин «заведомо экстремистский материал» выглядит размыто

Фото: iStock/Tippapatt

Формулировка новой поправки о штрафах за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» является размытой. Так считает адвокат Сергей Жорин.





Напомним, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее одобрил поправки о введении штрафа до пяти тысяч рублей за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» из реестра Минюста.



Контролировать нарушения можно только с помощью просмотра истории браузера на устройстве или поисковой истории, считает специалист.





«Без доступа к устройству доказать умысел сложно. Если правоохранители направят официальный запрос (или судебный запрос), Яндекс и Google обязаны будут предоставить историю поиска. Яндекс — понятно, предоставит. Google — под вопросом», — пояснил Жорин «Газете.Ru».

«Будут штрафовать только за умышленный поиск или целенаправленный доступ к ним. Формулировка в этом случае размыта», — сказал адвокат.

«У меня самого возникли вопросы, на которые я пока не получил ответов. Наша правовая природа устроена следующим образом: в административном кодексе вводятся санкции за те нарушения, которые прописаны в другом законодательстве. Для того чтобы штрафовать за поиск, надо где-то этот поиск запретить», — пояснил депутат.

