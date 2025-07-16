Адвокат раскрыл риски нового закона о поиске экстремистских материалов
Адвокат Жорин: Термин «заведомо экстремистский материал» выглядит размыто
Формулировка новой поправки о штрафах за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» является размытой. Так считает адвокат Сергей Жорин.
Напомним, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее одобрил поправки о введении штрафа до пяти тысяч рублей за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» из реестра Минюста.
Контролировать нарушения можно только с помощью просмотра истории браузера на устройстве или поисковой истории, считает специалист.
«Без доступа к устройству доказать умысел сложно. Если правоохранители направят официальный запрос (или судебный запрос), Яндекс и Google обязаны будут предоставить историю поиска. Яндекс — понятно, предоставит. Google — под вопросом», — пояснил Жорин «Газете.Ru».
Он также подчеркнул, что за пользование Instagram* штраф не предусмотрен, хотя компания, которой принадлежит соцсеть, признана в РФ экстремистской. При этом прослушивание музыки, которая признана экстремистской, считается доступом к таким материалам.
«Будут штрафовать только за умышленный поиск или целенаправленный доступ к ним. Формулировка в этом случае размыта», — сказал адвокат.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил Общественной Службе Новостей, что такие поправки вызывают множество вопросов.
«У меня самого возникли вопросы, на которые я пока не получил ответов. Наша правовая природа устроена следующим образом: в административном кодексе вводятся санкции за те нарушения, которые прописаны в другом законодательстве. Для того чтобы штрафовать за поиск, надо где-то этот поиск запретить», — пояснил депутат.По его словам, нельзя штрафовать водителя за агрессивное вождение, пока в ПДД нет понятия «агрессивное вождение». Он подчеркнул, что для начала необходимо прописать запрет о введении в поисковых строках названия экстремистских материалов с целью умышленного поиска.
Нилов отметил, что пока не понимает, как новые запреты будут работать на практике.
*Запрещен в РФ