В России граждан начнут штрафовать за поисковые запросы и рекламу VPN

15 июля 2025, 23:36

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

В России Госдума рассмотрит законопроект, по которому граждан начнут штрафовать за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN. Об этом сообщает Forbes.





В издании пишут, что таким образом создатели законопроекта хотят наказывать жителей за сознательный поиск и получение доступак заведомо экстремистским материалам.





«В частности, предусматривается ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов через интернет и использование VPN-сервисов для доступа к запрещенной информации», — говорится в сообщении.