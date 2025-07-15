В России граждан начнут штрафовать за поисковые запросы и рекламу VPN
В России Госдума рассмотрит законопроект, по которому граждан начнут штрафовать за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN. Об этом сообщает Forbes.
В издании пишут, что таким образом создатели законопроекта хотят наказывать жителей за сознательный поиск и получение доступак заведомо экстремистским материалам.
«В частности, предусматривается ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов через интернет и использование VPN-сервисов для доступа к запрещенной информации», — говорится в сообщении.
Как отметили авторы инициативы, реклама сервисов для обхода блокировок способствует доступу к запрещенному контенту, тем самым нарушая российское законодательство.