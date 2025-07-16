В РФ штраф за рекламу VPN-сервисов может достигнуть 500 тысяч рублей
В России размер штрафов за рекламу VPN-сервисов может достигнуть 500 тысяч рублей. Данная информация опубликована в думской электронной базе.
Соответствующие поправки одобрили в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству. Они приняты ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности.
Согласно предоставленной информации, граждан за рекламу VPN-сервисов будут штрафовать на 50-80 тысяч рублей. Для должностных лиц размер взыскания увеличен и будет в промежутке от 80 до 150 тысяч. Для юрлиц штрафы самые большие и начинаются от 200, а заканчиваются 500 тысячами рублей.
Данная инициатива была разработана совместно с законопроектом, который подразумевает штрафовать граждан за поиск экстремистских материалов в интернете. За это предлагается установить штраф в размере от 3-х до 5 тысяч рублей.
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