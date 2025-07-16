Раскрыто, будут ли проверять телефоны россиян на улицах на фоне запрета поиска экстремистских материалов

16 июля 2025, 12:19

Депутат Валеев: телефоны не будут проверять на поиск экстремистских материалов

Фото: iStock/dikushin

Авторы законопроекта о запрете поиска экстремистских материалов в Сети утверждают, что у россиян не будут проверять телефоны на улицах. Операторы связи будут самостоятельно передавать все данные сотрудникам ФСБ.





Накануне комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN.



Зампред комитета Госдумы по безопасности и один из авторов изначального законопроекта Эрнест Валеев в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» заявил, что все правки будут касаться уже действующего законодательства, а в проекте закона речь идёт только об ответственности за нарушение уже существующих правил.





«Мы не даём никаких новых полномочий ни одной из правоохранительных структур. Все права и обязанности работников полиции, Росгвардии прописаны в законах. Мы туда не вмешиваемся. Обязанность операторов оповещать правоохранительные органы уже есть в российском законодательстве», – отметил Валеев.