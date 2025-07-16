Раскрыто, будут ли проверять телефоны россиян на улицах на фоне запрета поиска экстремистских материалов
Авторы законопроекта о запрете поиска экстремистских материалов в Сети утверждают, что у россиян не будут проверять телефоны на улицах. Операторы связи будут самостоятельно передавать все данные сотрудникам ФСБ.
Накануне комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN.
Зампред комитета Госдумы по безопасности и один из авторов изначального законопроекта Эрнест Валеев в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» заявил, что все правки будут касаться уже действующего законодательства, а в проекте закона речь идёт только об ответственности за нарушение уже существующих правил.
«Мы не даём никаких новых полномочий ни одной из правоохранительных структур. Все права и обязанности работников полиции, Росгвардии прописаны в законах. Мы туда не вмешиваемся. Обязанность операторов оповещать правоохранительные органы уже есть в российском законодательстве», – отметил Валеев.Также парламентарий добавил, что для установления лиц, нарушивших правила, нет необходимости проверять каждый телефон на улице. При этом сейчас операторы связи не должны по собственной инициативе передавать данные о пользователях силовикам – это делается только по запросу различных ведомств.