Адвокат рассказал, что будет с подмосковными живодерами, зверски избившими кота

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В Подмосковье парень с девушкой зверски избили кошку и выкинули ее в пакете во двор. По словам очевидцев, живодеры — наркозависимые и не дают покоя всему району.
У кошки травма головы и выбит глаз, сейчас ветеринары пытаются ее спасти.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли или страданий из хулиганских побуждений или корыстных, повлекшее его гибель или увечье, — не самая простая статья, чтобы по ней привлекли живодера к реальному лишению свободы.
Он объяснил, что увечья бывают разных типов, и его устанавливает судебный ветеринарный эксперт. По результатам экспертизы оформляется заключение.
Также, по словам Воропаева, важную роль будут играть показания свидетелей.
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Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли или страданий из хулиганских побуждений или корыстных, повлекшее его гибель или увечье, — не самая простая статья, чтобы по ней привлекли живодера к реальному лишению свободы.
«В этом случае увечье явное, однако в суде в любом случае нужно будет проводить специальную экспертизу. Под увечьем понимается случайное или целенаправленное телесное повреждение, сопровождающееся частичной или полной утратой способности к выполнению конкретной функции организма», — сказал адвокат.
Он объяснил, что увечья бывают разных типов, и его устанавливает судебный ветеринарный эксперт. По результатам экспертизы оформляется заключение.
Также, по словам Воропаева, важную роль будут играть показания свидетелей.
«При вынесении приговора суд будет учитывать личностные характеристики живодеров. К сожалению, суровых приговоров с реальным лишением свободы по данной статье крайне мало, скорее всего их осудят к исправительным работам или штрафом до 300 000 рублей», — заключил специалист.
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Анастасия Бондарева