Адвокат рассказал, как не потерять квартиру при банкротстве

16 ноября 2026, 09:41

Адвокат Ануфриев: мирное соглашение позволит не потерять квартиру при банкротстве

Фото: iStock/ArLawKa AungTun

Адвокат Альберт Ануфриев рассказал, как сохранить единственную ипотечную квартиру при банкротстве. По его словам, для этого можно заключить мировое соглашение с залоговым кредитором, предложив понятный план погашения долга и согласовав условия, которые затем проверит суд.





По действующему законодательству обращать взыскание на единственное жилое помещение должника запрещено — и при принудительном исполнении решения суда, и при реализации имущества в рамках банкротства. Однако для недвижимости, находящейся в ипотеке или переданной в залог по долговым обязательствам, предусмотрено исключение: при наличии законных оснований кредитор вправе потребовать продажи заложенной квартиры, даже если другого жилья у собственника нет. Заёмщик становится собственником недвижимости после регистрации права, но до погашения кредита она остаётся в залоге, а вырученные от продажи средства направляют на погашение задолженности в установленном порядке.





«В такой ситуации, существующий запрет обращать взыскание на единственное жилое помещение не действует, поскольку собственник сам изъявил волю на передачу своего жилья в залог как средство обеспечения исполнения им обязательства», — пояснил Ануфриев.

«Важно помнить, что заключение мирового соглашения это право, а не обязанность», — подчеркнул адвокат.

«Суд выносит определение об утверждении мирового соглашения прописывая в его тексте все те условия, о которых договорились кредитор и должник», — рассказал Ануфриев.