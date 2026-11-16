Раскрыто, как навязывают лишний ремонт в автосервисе
Запутанные формулировки в заказ, диагноз без проведенной проверки и рост стоимости после начала ремонта могут сигнализировать о том, что автосервис навязывает лишние услуги. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Владимир Свечников.
По его словам, которые приводит телеканал RT, прежде чем соглашаться на ремонт, стоит спросить, чем продиктован предложенный список работ, что войдет в заказ и сколько за это придется заплатить. Вместо общего описания необходимо попросить перечень операций с ценой на детали и их установку. Выводы о поломке должны строиться на диагностике — например, износ тормозного диска подтверждают замером толщины.
Мастер, подчеркнул Свечников, должен озвучить неисправность, продемонстрировать ее и пояснить, можно ли ехать дальше. Если речь идет о тормозах или рулевом управлении, безопаснее воспользоваться эвакуатором. А предложение поменять крупный узел целиком требует разъяснений: возможность отдельного ремонта зависит от устройства машины. Любое дополнение эксперт посоветовал фиксировать письменно вместе со стоимостью.
Также насторожить должны нежелание показать, что именно было сделано, и утилизация снятых деталей вопреки договоренности о их возврате. Перед дорогостоящим ремонтом нелишним будет получить второе заключение. Если сервис выполнил дополнительные работы без согласия клиента, тот вправе не платить за них или потребовать возврата уже уплаченной суммы. Для защиты своих прав специалист рекомендовал хранить договор, заказ-наряд, чеки, переписки и результаты диагностики.
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