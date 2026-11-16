Раскрыто, как навязывают лишний ремонт в автосервисе

16 ноября 2026, 08:46

Юрист Свечников перечислил признаки навязывания лишнего ремонта в автосервисе

Фото: iStock/Eakrin Rasadonyindee

Запутанные формулировки в заказ, диагноз без проведенной проверки и рост стоимости после начала ремонта могут сигнализировать о том, что автосервис навязывает лишние услуги. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Владимир Свечников.