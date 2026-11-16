Число отцов с пособием по уходу за ребенком растет, несмотря на страх за карьеру

16 ноября 2026, 07:41

HR-эксперт Романова: часть мужчин воспринимают отцовский декрет как риск

Фото: iStock/Prostock-Studio

Все больше российских отцов оформляют пособие по уходу за ребенком до полутора лет. При этом часть мужчин опасается, что отпуск повредит их карьерным перспективам, рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова.