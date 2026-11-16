Число отцов с пособием по уходу за ребенком растет, несмотря на страх за карьеру
Все больше российских отцов оформляют пособие по уходу за ребенком до полутора лет. При этом часть мужчин опасается, что отпуск повредит их карьерным перспективам, рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт привела региональную статистику за девять месяцев 2026 года. В Томской области число отцов — получателей выплаты выросло на 83%, в Ростовской — почти в два раза, а в Ярославской — на 60%.
По оценке Росстата и Соцфонда, с 2020 по 2025 год доля мужчин среди получателей пособия в стране увеличилась примерно с 2 до 12,5%. Их общее число за этот период выросло в 6–9 раз.
По словам Романовой, при выборе родителя для ухода за малышом семьи учитывают доходы и перспективы обоих супругов. Если женщина зарабатывает больше или перерыв способен сильнее повредить ее карьере, отцу может быть выгоднее взять отпуск.
Некоторые мужчины опасаются потерять шанс на повышение или участие в значимых проектах. По оценке эксперта, отношение компаний к родительству постепенно меняется. Удаленная работа и гибкий формат помогают семьям распределять обязанности удобным для них способом.
С 2024 года родители сохраняют ежемесячную выплату при досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком, даже если возвращаются на полный рабочий день. Поэтому рост числа получателей среди отцов не означает, что все они полностью оставили работу.
Романова считает, что дальнейшее распространение такой практики зависит от поддержки работодателей и уверенности мужчин в том, что отпуск не навредит их карьере.
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