Эксперт Денисов объяснил, как ошибки в трудовом стаже влияют на пенсию
Пропущенные годы работы, неточности в сведениях о зарплате и пенсионных коэффициентах способны снизить размер пенсии. На это обратил внимание вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Алексей Денисов.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт посоветовал проверить записи о работе до 2002 года и специальный стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию. Ошибки в фамилии обычно не влияют на сумму напрямую, однако из-за них могут возникнуть сложности с подтверждением отдельных периодов.
Для проверки Денисов рекомендовал получить выписку из индивидуального лицевого счета на «Госуслугах» и сравнить ее с трудовой книжкой и другими документами. Важно убедиться, что сведения охватывают все места работы, а даты совпадают.
Например, в трудовой книжке могут значиться несколько лет работы в 1990-е, при этом в базе Социального фонда России их нет. Подтверждение такого периода может стать основанием для пересмотра пенсионных прав. Справка из архива о заработке до 2002 года иногда помогает выбрать более выгодный период для расчета. Размер возможной прибавки зависит от обстоятельств конкретного дела.
Если предприятие уже закрылось, документы стоит поискать у его правопреемника или в архиве. Стаж и заработок помогут подтвердить справки, приказы о приеме и увольнении, а также другие записи.
По словам Денисова, если фонд допустил ошибку и не принял в расчет уже имевшиеся у него сведения, пенсионеру могут выплатить недополученные деньги за весь период. Срок такого возмещения не ограничен.
Если же человек позже сам представил новые документы, перерасчет по общему правилу начнется с первого числа месяца после обращения. Поэтому обнаружение старого стажа еще не гарантирует доплату за прошлые годы. Для начала нужно выяснить, какими сведениями располагал фонд при назначении пенсии и почему их не учли.
Читайте также: