Эксперт Денисов объяснил, как ошибки в трудовом стаже влияют на пенсию

16 ноября 2026, 08:59

Финэксперт Денисов: пропущенные периоды работы уменьшают пенсию

Фото: iStock/mars58

Пропущенные годы работы, неточности в сведениях о зарплате и пенсионных коэффициентах способны снизить размер пенсии. На это обратил внимание вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Алексей Денисов.