В России выявили новую схему мошенничества, нацеленную на участников СВО
Мошенники стали красть деньги участников СВО, обещая им выплаты по 500 тыс. рублей
В России выявили новую схему мошенничества. Она направлена на участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости.
Злоумышленники создают поддельные сайты благотворительных фондов, где под предлогом финансовой поддержки участников боевых действий предлагают ежемесячные выплаты по 500 тысяч рублей через несуществующую инвестиционную программу.
Аферисты используют дипфейки с поддельными отзывами военнослужащих, желая создать впечатление «легитимности» своей деятельности. В них утверждается, что программа создана «по приказу президента».
«Мы поженимся»: Мошенник заманил пенсионерку в Индию, где её расчленили и сожгли
Для участия требуется внести взнос от 50 тысяч рублей и оставить персональные данные, включая имя, фамилию и номер телефона. После получения контактной информации жертве звонит так называемый «персональный менеджер».
Конечной целью мошенников является не только хищение денежных средств, но и кража личной информации жертвы. Также высока вероятность установки вредоносного программного обеспечения, через которое злоумышленники получат контроль над устройством своей цели.
Ранее сообщалось, что в российской школе пьяные родители устроили дебош из-за ребёнка. Инцидент произошёл в школе на улице Николая Зелинского в Тюмени.
Сотрудникам правоохранительных органов понадобилось два наряда для задержания неадекватов.