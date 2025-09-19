В России выявили новую схему мошенничества, нацеленную на участников СВО

19 сентября 2025, 04:06

Мошенники стали красть деньги участников СВО, обещая им выплаты по 500 тыс. рублей

Фото: iStock/Diy1

В России выявили новую схему мошенничества. Она направлена на участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости.





Злоумышленники создают поддельные сайты благотворительных фондов, где под предлогом финансовой поддержки участников боевых действий предлагают ежемесячные выплаты по 500 тысяч рублей через несуществующую инвестиционную программу.



Аферисты используют дипфейки с поддельными отзывами военнослужащих, желая создать впечатление «легитимности» своей деятельности. В них утверждается, что программа создана «по приказу президента».



