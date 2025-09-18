В Подмосковье задержали пособников телефонных мошенников

18 сентября 2025, 18:20

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Нескольких человек, подозреваемых в оказании финансовых услуг телефонным мошенникам, арестовали в Московской области. В задержании участвовали сотрудники полиции, ФСБ и ОМОН «Пересвет». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





По данным следствия, задержанные работали на мошенников украинских колл-центров. Они помогали получать, обналичивать и переводить добытые обманом деньги, в том числе с использованием криптовалюты.





«Ежедневный оборот преступной деятельности составлял около десяти миллионов рублей», — говорится в сообщении.