В Подмосковье задержали пособников телефонных мошенников
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Нескольких человек, подозреваемых в оказании финансовых услуг телефонным мошенникам, арестовали в Московской области. В задержании участвовали сотрудники полиции, ФСБ и ОМОН «Пересвет». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
По данным следствия, задержанные работали на мошенников украинских колл-центров. Они помогали получать, обналичивать и переводить добытые обманом деньги, в том числе с использованием криптовалюты.
«Ежедневный оборот преступной деятельности составлял около десяти миллионов рублей», — говорится в сообщении.В ходе обысков у задержанных изъяли оргтехнику, мобильные телефоны, документацию, а также банковские карты и наличные деньги.
Расследование преступной деятельности продолжается.